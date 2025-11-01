El cibercrimen ya es una industria global: así se lidera desde Alicante la creación de IA para detenerlo

Imagina que una mañana descubres que tu identidad ha sido suplantada, tus ahorros han desaparecido o que, sin saberlo, han movido dinero ilegal desde tu cuenta. Lo que parecía una excepción se ha vuelto parte del paisaje digital.

En medio de esta tempestad, Alicante se ha convertido en epicentro de la defensa tecnológica. Facephi trabaja contrarreloj para prevenir el fraude antes de que se produzca, sin que lo notemos. Aquí se desarrolla inteligencia artificial capaz de identificar lo que el ojo humano no puede ver: un microgesto que delata a un impostor o la textura artificial de un deepfake.

Tal como se relata en el Fraud Intelligence Report 2025 de Facephi, la proliferación del modelo «Fraude como Servicio» (FaaS) ha transformado el cibercrimen en un ecosistema profesionalizado: con tarifas definidas, herramientas listas para usar. Ya no hace falta ser hacker, basta con acceso a inteligencia artificial y mínimos conocimientos técnicos.

La batalla de la IA se libra en Alicante

Los ciberdelincuentes emplean modelos generativos para crear contenido sintético hiperrealista: vídeos, audios y expresiones faciales casi indistinguibles de lo real.

Facephi responde con inteligencia artificial defensiva propia, entrenada para detectar inconsistencias invisibles que delatan manipulación, cubriendo todo el ciclo de vida del cliente de manera holística a través de una protección multicapa en tres niveles:

● ¿Quién eres? Detecta ataques de presentación, vídeos falsos, fotos impresas o deepfakes intentando acceder a cuentas, resiste ataques con máscaras profesionales sin registrar accesos fraudulentos.

● ¿Cómo actúas? Detección de fraude no autorizado: cuando alguien, con credenciales robadas, actúa como tú. Facephi analiza 3.000 señales digitales en tiempo real, forma de escribir, velocidad de clics, patrones de navegación, generando un «ciber-ADN» único.

● ¿Cómo es tu red? Identifica «cuentas mula» perfiles que funcionan como conductos para mover fondos ilícitos. Algunos titulares de cuentas son inocentes engañados; otros, cómplices conscientes. Facephi detecta redes ocultas, conexiones coordinadas y patrones generados por IA, bloqueando operaciones antes de ejecutarse.

La carrera contra el tiempo

El Fraud Intelligence Report 2025 advierte: la brecha entre ataque y defensa se reduce cada año. En Europa, el 47% de fraudes financieros implican robo de identidad.

Con operaciones en más de 30 países y presencia en sectores regulados como banca, fintech, seguros, salud o gaming, Facephi demuestra que combatir la industrialización del fraude requiere tecnología avanzada respaldada por los principales organismos de estandarización y regulación como NIST, iBeta Level 2, también una arquitectura resiliente capaz de adaptarse al ritmo de las amenazas emergentes.