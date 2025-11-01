Varapalo de Niño Becerra a los trabajadores: en España, "evidentemente", va a pasar lo mismo que en Dinamarca

Malas noticias para los trabajadores. Y, aunque pueda sonar a exageración, no lo es. El prestigioso economista Santiago Niño Becerra, una de las voces independientes con mayor autoridad al hablar de por dónde va el mundo desde la perspectiva económica, ha lanzado un pronóstico sobre qué va a pasar en España en un futuro más o menos lejano con las pensiones. Espóiler: no le va a gustar a casi nadie.

El foro elegido para lanzar el serio aviso fue su espacio semanal en La Ventana, de la Cadena Ser, donde aborda temas de actualidad desde la perspectiva de cómo afectan al ciudadano de a pie. En este caso, el economista dedicó su intervención para hablar de las pensiones.

Siempre a vueltas con la edad de jubilación, Niño Becerra anunció que, "sin duda", esta se retrasará en España hasta los 70 años, siguiendo el modelo danés. Para apoyar esta tesis, el economista recuerda que "distintos miembros de la CEOE ya apuntaron hace un par de años que había que pensarse esto".

El razonamiento que ha seguido Dinamarca es sencillo: la esperanza de vida está aumentado. "Incluso se está diciendo que los 40 son los nuevos 30 y los 50 los nuevos 40 y cosas por el estilo", continuaba. "Lo que pasa es que en términos generales puede que sea cierto, pero si vamos a profesiones concretas, en entornos concretos, esto evidentemente es muy discutible", ha avisado Niño Becerra.

¿Acabará llegando a España?

El camino que está andando Dinamarca, inexcusablemente se terminará recorriendo en España en un futuro cercano o lejano. Esa es la tesis al menos que defiende Niño Becerra. El experimento danés dará pistas. "La letra pequeña de lo que se está estudiando en Dinamarca es que se analizarán y se mirarán lo casos en concreto".

"Ahora, su la pregunta es: ¿esto acabará llegando a España? La respuesta es que sí, evidentemente", zanjó aunque, preguntado sobre cuándo lo veremos, se mostró algo más prudente, aunque no por ello con un fondo menos contundente: "No será hasta un día de una forma y a partir de otro día de otra forma. Creo que la primera medida que pondrán es coger toda la vida laboral para calcular la pensión, ahora son 35 años. Luego será toda y la pensión bajará. Otra cosa: aumentará la edad de jubilación, se penalizarán mucho más las jubilaciones anticipadas".