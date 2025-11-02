La creatividad como broche final

El poder creativo de la inteligencia artificial será el eje central de la última sesión del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, titulada «IA en creatividad», que explorará cómo la tecnología está transformando los procesos artísticos, la innovación y las industrias culturales. La mesa reunirá a referentes en la intersección entre arte, tecnología y liderazgo empresarial: Olga Blanco, Montse Guardia y Javier Ideami.

Olga Blanco destaca por su sólida trayectoria en el sector de las tecnologías de la información y los servicios. Como vicepresidenta de IBM Consulting y presidenta del clúster de Industrias Creativas y Videojuegos de Madrid, lidera iniciativas estratégicas orientadas a impulsar la innovación y la competitividad empresarial. Su carrera ha estado marcada por la dirección de nuevas áreas tecnológicas en IBM, incluyendo inteligencia artificial, Big Data y analítica, Internet de las Cosas y blockchain, siempre con un enfoque en la transformación digital y la creación de valor para las organizaciones.

Blanco combina una visión tecnológica avanzada con una fuerte orientación al desarrollo de negocio. Formada en Ciencias de la Computación, destaca por su capacidad para conectar tecnología y estrategia corporativa, contribuyendo al crecimiento del ecosistema digital y creativo en España.

Por su parte, Guardia, Chief People & Culture Officer de IDEADED y presidenta del Consejo de Patronos de la Universitat Politècnica de Catalunya, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en sectores como las tecnologías de la información, la ingeniería y la banca, Guardia ha participado en proyectos pioneros de blockchain, IoT y computación cuántica, combinando el enfoque técnico con una perspectiva humanista del cambio digital. Cofundadora de Big Onion, la Fundación ELLIS Alicante y COVIDwarriors, defenderá en esta sesión el papel de la creatividad como palanca esencial para construir organizaciones más adaptables, sostenibles y centradas en las personas.

El contrapunto artístico y experimental lo aportará Javier Ideami, cofundador de The Geniverse (hoy Krea AI), una de las primeras plataformas de inteligencia artificial generativa del mundo. Ideami es un creador multidisciplinar galardonado internacionalmente que ha logrado unir la ciencia y el arte en proyectos revolucionarios. Fue pionero en la visualización de los procesos de aprendizaje de la IA con su investigación Loss Landscape y ha llevado la creatividad algorítmica a terrenos tan diversos como el cine, la música o la educación. Entre sus hitos más recientes destacan la trilogía cinematográfica sobre la interacción humano-IA, que incluye la multipremiada Hamelin 77, y la dirección del primer concierto sinfónico audiovisual creado con IA, una experiencia que integró música y vídeo generativo en tiempo real.

Cabe destacar que las herramientas desarrolladas por Ideami, como LL Explorer, se utilizan hoy en instituciones de todo el mundo y su método Torch para la innovación inspira a equipos en cuatro continentes. Con esta sesión dedicada a la creatividad, el IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial cerrará dos jornadas en las que Alicante habrá sido epicentro del debate sobre el impacto real de la IA en la sociedad, la economía y la cultura. Un broche simbólico que reivindica el papel de la imaginación, la emoción y el talento humano en un tiempo dominado por la tecnología.