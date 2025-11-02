La IA toma Alicante con un foro de primer nivel internacional
El IV Forum reunirá a un nutrido abanico de expertos para debatir el impacto real de la IA en la sociedad
Mar Vives
El IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, que se celebra en Alicante los días 5 y 6 de noviembre, convertirá a la ciudad en epicentro internacional de la innovación, la tecnología y la ciencia bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA». El evento, con más de un millar de asistentes entre sus dos sedes —la EUIPO y el ADDA—, reunirá a referentes mundiales en inteligencia artificial, ética digital, gobernanza tecnológica, salud, creatividad y emprendimiento.
El Fórum pondrá el foco en un mensaje central: la IA es una herramienta al servicio del progreso, y su valor real radica en su impacto positivo en la sociedad. Para ello, el programa se estructura en dos grandes bloques temáticos: el primero, centrado en el marco regulatorio y de gobernanza, abordará el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act); el segundo explorará su aplicación práctica en sectores clave como la salud, la industria, la justicia, la defensa o la creatividad.
La primera jornada, que tendrá lugar en la EUIPO, comenzará con la apertura institucional y una conferencia inaugural de Yoshua Bengio, uno de los mayores expertos mundiales en aprendizaje profundo, junto a Nuria Oliver, directora científica de la Fundación ELLIS Alicante. Posteriormente, la Sesión I tratará sobre IA, propiedad intelectual y el valor de los intangibles, con ponencias de Manuel Desantes, María Garaña y Rahul Bhartiya. La Sesión II abordará la gobernanza y el marco regulatorio de la IA, con expertos como Eloise Hamilton, Ignasi Belda y Aurelio López Tarruela.
La Sesión III, titulada «Alicante, Capital de Innovación y Despachos Inteligentes», destacará el papel del ecosistema local en la transformación digital, con intervenciones de Vicente Seguí (Ayuntamiento de Alicante), Jesús Ruiz (Mindden) y Luis de Torres (Third Wish Group). El día concluirá con un homenaje al pionero Michael I. Jordan y un cóctel de networking bajo el lema «Compartiendo ideas y generando sinergias».
El segundo día, en el ADDA, comenzará con un reconocimiento a Lourdes de Agapito, cofundadora de Synthesia, seguido de una sesión sobre IA en salud y bienestar, con la participación de Jesús García-Foncillas, Guiomar Niso, Ángela Llaneza y Manuel Bonilla. Entre los ponentes más destacados del día figuran Cristian Cantón (BSC), Javier García (IUPAC) y José Luis Sánchez-Ocaña (Aleex AI).
El cierre estará dedicado a los desafíos geoestratégicos y a la creatividad impulsada por IA, con expertos como Vicente Magro, Ángeles Santamaría, Javier Ideami y Montse Guardia. Con este programa, el Forum consolida a Alicante como un referente europeo en innovación y conocimiento.
