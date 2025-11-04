Los bancos pueden bloquear tu cuenta y tus transferencias si no entregas estos documentos

Cada vez más clientes se encuentran con transferencias bloqueadas o cuentas cerradas sin previo aviso. No se trata de un error informático ni de una medida arbitraria, sino del cumplimiento de la normativa española de prevención del blanqueo de capitales. Las entidades financieras están obligadas a verificar la identidad de los titulares y la procedencia del dinero antes de ejecutar determinadas operaciones.

El Banco de España recuerda que, aunque una transferencia figure como “ejecutada” en la cuenta del remitente, los fondos pueden quedar retenidos si la entidad considera necesario realizar comprobaciones adicionales. En esos casos, el proceso se paraliza hasta que el cliente aporta la documentación que justifique el origen o destino de los fondos, lo que puede demorarse varios días.

Entre los documentos que los bancos pueden solicitar figuran nóminas, declaraciones de ingresos, facturas, contratos o certificados fiscales. En el caso de empresas, también pueden requerirse escrituras de constitución o información sobre socios y contabilidad. Estas exigencias se aplican tanto a personas físicas como jurídicas, y se activan especialmente cuando se detectan operaciones inusuales, transferencias de elevado importe o ingresos recurrentes sin justificar.

Si el cliente no presenta la documentación solicitada, la entidad puede mantener bloqueados los fondos o incluso proceder al cierre de la cuenta. Además, los casos sospechosos pueden ser comunicados al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Las autoridades financieras insisten en que estas medidas buscan salvaguardar la integridad del sistema bancario y evitar operaciones ilícitas. Para prevenir bloqueos, recomiendan mantener actualizados los datos personales y fiscales, conservar los justificantes de ingresos y avisar al banco con antelación sobre movimientos extraordinarios.