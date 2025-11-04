Gonzalo Bernardos, economista: "Las pensiones en España son tan generosas que no podrán mantenerse"

El debate sobre las pensiones en España vuelve a primera línea con las declaraciones del economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, quien no duda en calificar el sistema actual como “una mágica inversión”. Según el experto, las pensiones españolas son de las más generosas del mundo desarrollado, pero su sostenibilidad a medio y largo plazo está en entredicho.

Bernardos resume la paradoja en una cifra contundente: “Por lo que pagan, 12 años, los pensionistas perciben 21,7”. Es decir, lo que un trabajador medio recibe durante su jubilación supera en un 74% lo que ha aportado a lo largo de su vida laboral. “En el mejor de los casos, la Administración le regala ocho años”, afirma, en referencia al desajuste entre las cotizaciones y la esperanza de vida tras la jubilación, que en España supera los 20 años.

El economista destaca además un contraste llamativo: “En España, los salarios son más bajos que en Alemania, pero las pensiones son más altas”. Según sus datos, los jubilados españoles perciben de media el 83,5% de su último salario neto, mientras que en Alemania apenas superan el 50%, pese a que el nivel de ingresos de los trabajadores germanos es muy superior.

Aunque Bernardos reconoce que este desequilibrio supone un reto para las cuentas públicas, lo interpreta como una muestra de éxito del modelo redistributivo: “No es una estafa piramidal, todo lo contrario: es una mágica inversión”. No obstante, advierte de que “difícilmente las condiciones actuales se mantendrán” sin cambios estructurales. Entre las reformas posibles apunta tres: aumentar las cotizaciones, reducir las pensiones o retrasar la edad de jubilación. “En Dinamarca ya está previsto que en 2040 se jubile a los 70 años”, recuerda.

En paralelo, 2025 traerá subidas generalizadas de las prestaciones: las pensiones contributivas crecerán un 2,8%, las mínimas un 6% y las no contributivas un 9%, lo que permitirá a muchos jubilados ganar poder adquisitivo pese a la inflación. Pero la gran pregunta, según Bernardos y otros economistas, sigue sin respuesta: ¿podrá el sistema soportar este nivel de generosidad cuando haya más pensionistas que trabajadores?