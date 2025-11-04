Cuáles son las mejores hipotecas variables de noviembre 2025

El euríbor sigue manteniendo su racha alcista. Ha cerrado el mes de octubre situándose en el 2,187%, 0,016 puntos porcentuales por encima del registrado en septiembre (2,172%) y tan solo 0,504 puntos por debajo del anotado hace justo un año, en octubre de 2024, cuando estaba en el 2,691%.

¿Cuál puede ser el motivo por el que el índice de referencia siga subiendo? “El hecho de que el Banco Central Europeo mantuviera los tipos de interés en el 2% el pasado septiembre ha sido determinante en la evolución del euríbor. Este indicador responde directamente a las decisiones del BCE, y la cautela mostrada al no modificar los tipos se tradujo en un leve repunte”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador hipotecario iAhorro, que también matiza que “conforme ha avanzado octubre y se acercaba la nueva reunión (que tuvo lugar el pasado jueves 30 de octubre), hemos visto una mayor estabilidad, como si el euríbor estuviera a la espera de una posible bajada de tipos por parte de Christine Lagarde. Sin embargo, esa reducción no se ha producido, aunque el mercado ya lo tenía en gran medida asumido y no esperamos que haya grandes consecuencias”.

No obstante, la directora de Comunicación y portavoz del comparador hipotecario iAhorro es optimista y cree que “aunque no logremos bajar pronto de ese 2%, tampoco esperamos que el euríbor suba mucho; seguramente se mantenga en este entorno del 2,2% hasta final de año y también durante los primeros meses de 2026”, algo que añade la portavoz de iAhorro, “no es una mala noticia para el mercado hipotecario porque mantendría la estabilidad actual”.

Teniendo en cuenta este contexto, para aquellos que estén buscando una hipoteca variable aún existen opciones con condiciones atractivas.

Uno de los mejores préstamos a tipo variable del mercado lo tiene Kutxabank. Ofrece un TIN del euríbor +0,49% (1,53% durante el primer año) y una TAE del 3,05%. A cambio será necesario cumplir los siguientes requisitos: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales); realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar seguro de hogar.

Por su parte, Ibercaja dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,60%. Todo ello siempre que domiciliemos una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; utilicemos hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; adquiramos dos seguros (de vida y hogar) y realicemos aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

Asimismo, la Hipoteca Freedom de Banco Mediolanum está compuesta por un TIN del euríbor +0,79% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 3,60%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

No hay que olvidarse de la hipoteca variable de ING, debido a que tiene un TIN del euríbor +0,65% (2% durante el primer año) y una TAE del 3,47%. Las vinculaciones que habrá que adquirir en este caso son domiciliar nómina, ingresar más de 600 euros al mes o tener un saldo mínimo de 2.000 euros diarios y adquirir dos seguros (de vida y hogar).

En definitiva, como se puede observar existen múltiples hipotecas variables con buenas condiciones. Desde iAhorro siempre recuerdan que la clave para encontrar la mejor opción está en comparar.