El testimonio de Arturo que refleja el auge del pluriempleo en España: "Con un sueldo es imposible vivir"

“Con un sueldo es imposible afrontar la realidad en la que vivimos cuando tienes gastos hipotecarios, recibos, agua, luz, extraescolares… Está todo carísimo”. La frase de Arturo, trabajador pluriempleado entrevistado en el programa La Linterna de COPE, se ha convertido en el reflejo de una realidad cada vez más común en España: la de quienes necesitan encadenar dos o más trabajos para poder llegar a fin de mes.

Según los datos comentados en el programa, el pluriempleo bate récords y ya afecta a casi 600.000 personas, más de un 40% más que hace una década. La subida del coste de la vida, especialmente de la vivienda, y unos salarios que crecen mucho más despacio que los precios están detrás de este fenómeno. “Una compra tienes que hacerla con lupa, porque está todo carísimo”, insistía Arturo, cuya situación resume la de miles de familias españolas que viven en el límite.

Una joven pluriempleada en Castellón: "Es estresante pero he podido independizarme"

El experto laboral José Canseco, también entrevistado en La Linterna, atribuye esta tendencia a un desequilibrio estructural: “El coste de la vida sube, el salario es insuficiente”. Según explicó, los sueldos brutos para empleos a tiempo parcial rondan los 12.900 euros al año en el caso de los hombres y apenas 11.600 en el de las mujeres. “Una familia promedio española no puede vivir con eso”, advierte, recordando además que los contratos fijos discontinuos y la temporalidad agravan la inestabilidad laboral.

El pluriempleo ya no es una excepción ni un fenómeno pasajero. Informes del INE y de organismos como Randstad confirman que uno de cada diez asalariados en España compagina varios trabajos. Más de la mitad de ellos son mujeres, lo que refleja el peso de la brecha salarial en sectores como la hostelería o el comercio, donde los sueldos son especialmente bajos. En comunidades como Baleares o Murcia, la incidencia de esta práctica supera incluso el 60%.

El pluriempleo va al alza en Castellón: casi 6.000 profesionales tienen dos o más trabajos para sobrevivir

Expertos alertan, además, de los efectos colaterales: jornadas interminables, estrés, falta de descanso y una productividad menguante. Pero para muchos trabajadores como Arturo, no hay alternativa. “Hay que comer igual”, decía Canseco en La Linterna. El pluriempleo, antes una opción para ganar un dinero extra, se ha convertido en una herramienta de supervivencia en una economía donde los gastos crecen más rápido que los sueldos.