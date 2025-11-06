Alicante acoge la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial
La cita reúne a un nutrido abanico de expertos para debatir el impacto real de la IA en la sociedad
Mar Vives
El IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, que se está celebrando en Alicante los días 5 y 6 de noviembre, convierte a la ciudad en epicentro internacional de la innovación, la tecnología y la ciencia bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA». El evento, con más de un millar de asistentes entre sus dos sedes —la EUIPO y el ADDA—, reúne a referentes mundiales en inteligencia artificial, ética digital, gobernanza tecnológica, salud, creatividad y emprendimiento.
El Fórum pone el foco en un mensaje central: la IA es una herramienta al servicio del progreso, y su valor real radica en su impacto positivo en la sociedad. Tras la primera jornada celebrada en la EUIPO este miércoles, este jueves el ADDA acoge el segundo día del Fórum, que comenzará con un reconocimiento a Lourdes de Agapito, cofundadora de Synthesia, seguido de una sesión sobre IA en salud y bienestar, con la participación de Jesús García-Foncillas, Guiomar Niso, Ángela Llaneza y Manuel Bonilla. Entre los ponentes más destacados del día figuran Cristian Cantón (BSC), Javier García (IUPAC) y José Luis Sánchez-Ocaña (Aleex AI).
El cierre estará dedicado a los desafíos geoestratégicos y a la creatividad impulsada por IA, con expertos como Vicente Magro, Ángeles Santamaría, Javier Ideami y Montse Guardia. Con este programa, el Forum consolida a Alicante como un referente europeo en innovación y conocimiento.
