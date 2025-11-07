Acuerdo
El consorcio encabezado por Sidenor cierra la compra del 29,76% de Talgo por 156 millones
La siderúrgica, acompañada de las fundaciones vascas BBK y Vital y el fondo público Finkatuz, abonarán un precio de 4,25 euros por acción
EFE
El consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor, acompañado de las fundaciones vascas BBK y Vital y del fondo público Finkatuz, ha cerrado la compra del 29,76% de Talgo por 156,67 millones de euros, a un precio de 4,25 euros por acción.
Según ha comunicado Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compra a la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) se ha cerrado finalmente con un precio de 4,25 euros por título, 10 céntimos por encima de la pactada en febrero pasado.
El acuerdo se cierra nueve meses después de que ambas partes cerraran un preacuerdo y tras la autorización del Consejo de Ministros a la SEPI el pasado 9 de julio para entrar el capital de Talgo, mediante una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % de la compañía (45 millones de euros) y la suscripción de una emisión de deuda por 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones.
La cotización de Talgo ha sido suspendida por la CNMV y se reanudará, previsiblemente, a las 12:30 horas.
