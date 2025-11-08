Nueve municipios de Castellón y Alicante recogen su Guía Smart City

Foro Smart Cities / ED

Convertirse en una smart city es una decisión estratégica en un contexto actual en el que la situación geopolítica y económica global genera incertidumbre y en el que los efectos del cambio climático tienen un gran impacto, como se vio el 29 de octubre de 2024 con la dana de Valencia. Este viernes, nueve municipios de las provincias de Alicante y Castellón dieron un paso clave en su transformación verde y digital.

En el marco del «Foro Smart Cities: ciudades que habitan el futuro», organizado por la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) y Levante-EMV en la Fundación Bancaja, los ayuntamientos de Alcoi, Busot, Daya Vieja, Finestrat, Matet, Ondara, Santa Pola, Vistabella del Maestrat y Xilxes han recogido su Guía Smart City, un documento que pretende ser una hoja de ruta para guiar a estas administraciones en su camino para convertirse en una ciudad inteligente que, a través de la innovación, la IA y otras tecnologías punteras, mejore la calidad de vida de su ciudadanía.

Este recurso gratuito, promovido por Avaesen dentro del proyecto Índice Smart City, que cuenta con el apoyo de la dirección general de Innovación de la Generalitat Valenciana, permite a los consistorios realizar un autodiagnóstico de su municipio en torno a nueve ejes temáticos: innovación social, bienestar, energía, medio ambiente, movilidad urbana, infraestructuras, digitalización, gobierno de ciudad y economía inteligente.

Tras analizar el nivel de desarrollo en cada una de estas áreas, la Guía Smart City establece un conjunto de retos a los que se dan respuesta con las soluciones inteligentes personalizadas que proponen las empresas, institutos de investigación, universidades, asociaciones, startups o pymes de la plataforma Think Tank Smart Cities. Asimismo, se muestran casos de éxito aplicables en cada localidad. De esta manera, se promueve la colaboración público-privada y se facilita a los ayuntamientos la planificación estratégica de las inversiones y licitaciones, así como la solicitud de las subvenciones pertinentes.

«Nuestro interés siempre ha sido acercarnos a la gente para escuchar sus necesidades y que todo lo que hagamos las empresas tenga sentido. Sin los municipios sería imposible. Quiero agradeceros el poder hacer esto de vuestra mano y llegar a la ciudadanía con la innovación de nuestras empresas para ayudar y contribuir a que la vida de los ciudadanos sea mucho mejor», ha erivindicado Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen.

Importancia de los datos

Además de la entrega de las Guías Smart City, la cita —conducida por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València —ha servido para conocer de la mano de los propios ayuntamientos cuáles son sus líneas de trabajo prioritarias en materias como la energía o los residuos y para descubrir qué tecnologías punteras pueden comenzar a aplicar para resolver estas cuestiones.

Así, Vicent Botti, director científico de la Escuela de Posgrado Valenciana y Red de Investigación en Inteligencia Artificial (valgrAI), ha ofrecido una ponencia, bajo el título «El poder del dato en la toma de decisiones y cómo afectará la IA a las ciudades», en la que puso sobre la mesa dos conceptos clave para llegar a ese objetivo final de smart city: los espacios de datos y los gemelos digitales.

La falta de datos o la calidad de los mismos es todo un reto para los municipios. Sin ellos, la efectividad de los algoritmos y la IA queda comprometida. Desde ValgrAI, a través del proyecto europeo CitCom, ayudan a los ayuntamientos a que puedan disponer de ese espacio de datos imprescindible para la aplicación de tecnologías como los gemelos digitales.

Esta herramienta es fundamental para las ciudades inteligentes, ya que permite, con la interpretación de los datos en tiempo real a través de distintas técnicas de IA, visualizar las ciudades en 3D y sus cambios a lo largo del tiempo; crear modelos predictivos de actividades como el transporte o el inmobiliario; o realizar simulaciones sobre el tráfico o la actividad económica. En ValgrAI, de hecho, han desarrollado tres aplicaciones para la ciudad de València con las que, por ejemplo, pueden optimizar el trayecto de los servicios que recogen el aceite, establecer una mejor distribución de los contenedores de residuos o determinar rutas óptimas de menor contaminación.

«El objetivo es tener, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, ciudades más sostenibles, más centradas en el ciudadano, que gestionen mejor sus recursos, y que sean más seguros. Pero para lograrlo, tenemos que dotarnos de un espacio de datos, de manera que podamos disponer de ellos de manera adecuada y accesible, que permitan a través de los gemelos digitales desarrollar nuevas aplicaciones y servicios más eficientes», ha insistido.

Iniciativas municipales

Por su parte, algunos de los representantes de los municipios de Castellón y Alicante que han recibido la Guía Smart City han compartido sus inquietudes y sus planes de futuro. En la mesa de debate, moderada por Victoria Majadas, project manager de Think Tank Smart Cities, han participado Manuel Blasco, concejal de Transformación Digital del Ayuntamiento de Xilxes; José Vicente Fernández, alcalde de Daya Vieja; y Miguel Gomis, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Ondara.

Aunque cada una cuenta con sus particularidades, Xilxes, Daya Vieja y Ondara comparten la circunstancia de que su población aumenta de manera significativa durante el periodo estival debido a su cercanía a la costa. Los tres ponentes han coincidido en destacar el papel crucial de la IA para dar respuesta a este aumento de la demanda de recursos técnicos y humanos. Concretamente, la conversación se ha centrado en las cuatro áreas que requieren un mayor esfuerzo presupuestario por parte de las administraciones públicas: energía, agua, residuos y vivienda.

En energía, los ayuntamientos apuestan por la generación propia y por reducir el consumo. Con el impulso de las diputaciones de Castellón y Alicante, han llevado a cabo, de manera general, acciones como la instalación de placas solares en los edificios municipales o la mejora del alumbrado público con LEDs. Concretamente, desde Xilxes, están estudiando crear una cooperativa local, mientras que en Daya Vieja tienen el objetivo de constituir una Comunidad Energética Local (CEL). «Nosotros, desde Ondara, lo que hacemos desde hace tiempo es aplicar un descuento en el IBI, una bonificación a todos aquellos vecinos que apuestan por las energías renovables con la instalación de placas solares para el autoconsumo. Esta medida tiene mucha aceptación», ha explicado Gomis.

Respecto al agua, los dos frentes prioritarios son la modernización de las infraestructuras existentes, como en el caso de Daya Vieja, y la digitalización del ciclo del agua para optimizar al máximo su consumo, especialmente en una zona en la que el agua es un bien escaso.

En Xilxes, de hecho, se llegó a un punto en el que la demanda de la industria era superior a la oferta. «Lo hemos solucionado gracias a la desaladora, que se construyó en la época de Zapatero y que estaba medio parada. Ahora a través de Diputación de Castellón hemos creado un nuevo Consorcio del Agua, la vamos a poner en su máxima capacidad», ha compartido Blasco.

La gestión de la recogida de los residuos ha sido uno de los puntos más comentados, debido las obligaciones que establece la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Daya Vieja, de 657 habitantes y ubicado en una comarca que no cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos propia, ha puesto en marcha el modelo de recogida puerta a puerta, con muy buenos resultados. «Municipios como el mío pueden ser el laboratorio perfecto para implantar ese modelo y luego trasladarlo a ciudades más grandes. De esta manera, los errores que se pudieran cometer son fácilmente atacables, enseguida los detectas y puedes ponerle solución», ha afirmado Fernández.

Por último, sobre la vivienda, los tres ponentes han señalado cómo hay escasez de oferta y el precio de compra y alquiler se ha disparado en los últimos años, entre otros motivos, por el auge de las viviendas residenciales turísticas o el efecto llamada por la implantación de nuevas industrias en la zona. Algunos de los retos que tienen por delante al respecto son promover más vivienda social o cumplir con los objetivos que marca Europa para poder seguir desarrollando el municipio.

Después del coloquio, los tres representantes municipales han participado en la entrega de la Guía Smart City, a la que también se han sumado José García Sánchez, concejal en el Ayuntamiento de Busot, y Héctor Baldó, concejal de Finestrat; y el alcalde de Alcoi, Antonio Francés, y la alcaldesa de Matet, Rosa Guillermo Tortajada, que han enviado un vídeo.

El evento ha finalizado con la intervención de Pedro Fresco, director general de Avaesen, quien ha recordado que la Guía Smart City conecta «los retos de los ayuntamientos con las soluciones que pueden dar las empresas del Think Tank y con la financiación». Sobre el trabajo realizado en el proyecto del Índice de Smart City ha destacado tres conclusiones que coinciden con las necesidades comentadas por los ayuntamientos de Xilxes, Ondara y Daya Vieja.

Así, ha insistido en que las áreas que consumen la mayoría de los recursos son energía, medio ambiente, residuos y movilidad. «Recomendamos proceder a la digitalización y a generar datos de calidad», ha añadido. Este es uno de los puntos en los que se ha detectado un mayor campo de mejora. Con todo, ha hecho hincapié, sobre todo en el caso de los ayuntamiento más pequeños, en la importancia de tener infraestructura común.