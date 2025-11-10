La mitad de las ofertas de empleo que hay en LinkedIn son fantasmas: ¿Qué ganan las empresas?
Vacantes falsas y el peligroso ‘ghosting’ corporativo que tensa el mercado laboral
La búsqueda de empleo se ha convertido para millones de profesionales en una espiral de frustración. El panorama moderno está dominado por el "reclutamiento roto", un concepto que engloba el ghosting laboral y las perniciosas ofertas fantasma. El ghosting, o la ruptura unilateral de comunicación durante un proceso de selección, se ha disparado con la digitalización y el creciente papel de las redes profesionales.
LinkedIn, la red más importante para la selección de talento, estima que el 42% de los candidatos lo ha sufrido alguna vez a lo largo de su carrera, y un 25% solo en el último año. Esta falta de feedback adecuado impide a los aspirantes entender qué es lo que necesitan las empresas, y a su vez, daña la imagen de marca de las compañías.
El problema, no obstante, opera en doble sentido. Mientras los candidatos esperan en vano una respuesta, los reclutadores también sufren el abandono: un 42% de los reclutadores ha sido “ghosteado” por perfiles que parecían avanzar hacia la contratación. Este desencuentro se ve alimentado por la sobresaturación de candidaturas que distorsiona los procesos, ya que aplicar a una oferta es ahora tan sencillo como un clic. Este panorama de silencios prolongados y requisitos poco realistas provoca que los mejores profesionales pierdan interés, lo que agrava la actual escasez de talento.
Si tu ex no desaparece de tus redes puede que te esté haciendo 'orbiting'
Hay un engaño aún más costoso: las ofertas fantasma. No se trata de vacantes falsas, sino de puestos que se publican, a menudo en LinkedIn, con la clara intención de no ser cubiertos a corto plazo. La magnitud de este fenómeno es alarmante a nivel internacional: un informe de StandOut CV reveló que un tercio (30%) de las ofertas del Reino Unido en 2023 no eran reales y la empresa no tenía necesidad de cubrir la vacante. En Estados Unidos la situación es peor: informes de Revelio Labs y Bloomberg apuntan a que en una media del 50% de las ofertas publicadas en 2023 nunca se contrató a nadie.
Entonces, ¿por qué las empresas perpetúan esta práctica cruel que hace que los candidatos pierdan "tardes enteras" rellenando formularios detallados para puestos inexistentes? Los motivos son varios y ninguno favorece al desempleado. Estas ofertas se mantienen activas por fines reputacionales, buscando dar una falsa impresión de que la empresa está "en movimiento" o creciendo. También se utilizan para ganar seguidores y datos de contacto en LinkedIn, o para crear un pool de “posibles candidatos”. El motivo considerado más "siniestro" es mantener motivados a los empleados en activo, dándoles una falsa esperanza de que pronto llegarán refuerzos, lo cual supuestamente aumenta la productividad.
Adriana Carvajal, la experta en empleo, desvela sus 5 pasos para encontrar trabajo
¿Cómo defenderse de este “camino de minas”? Los expertos y plataformas recomiendan ser selectivo, postulándose solo a vacantes que se alineen con el perfil. LinkedIn está implementando un nuevo sistema de verificación de perfiles y ofertas para combatir el fraude. Para el candidato, es crucial aprender a detectar las señales: desconfiar de vacantes abiertas por más de 30 días y aquellas con descripciones vagas o con salarios demasiado buenos para ser verdad.
