El plan que ofrece a los autónomos librarse de un impuesto clave

El descontento entre los trabajadores por cuenta propia ha sido el motor para que la principal fuerza de la oposición haya lanzado un "Plan Integral de Autónomos". Este plan surge en medio de un escenario económico calificado de “desolador”, donde los impuestos, la deuda y la corrupción “suben”, y lo único que desciende es el “nivel de vida de la gente” según Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular ha querido presentar una serie de reformas, comprometiéndose a revertir lo que considera un “inmenso sinsentido” y un “ataque” del Gobierno central contra más de tres millones de españoles.

Feijóo ha manifestado su total comprensión por la “rabia de quien paga y paga para que otros se lo lleven”, insistiendo en que “bajar los impuestos no es una opción, es una obligación”. El Plan Integral se estructura en tres puntos esenciales: bajar los impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacional. La medida estrella es la promesa de eximir de un impuesto clave (el IVA) a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. Además, para reducir el papeleo, se propone simplificar las obligaciones administrativas permitiendo una sola declaración de IVA al año, en lugar de la actual trimestral. En cuanto a la continuidad de los negocios, se plantea ampliar la figura del autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión.

El Plan Integral presentado por Alberto Núñez Feijóo va más allá de la simple bajada de impuestos. El líder popular ha criticado que los autónomos no pueden dedicar más tiempo a gestionar su papeleo que a realizar su trabajo. Por ello, su programa incluye medidas para reducir la burocracia, siendo una de las más destacadas la propuesta de que los autónomos solo tengan que realizar una declaración de IVA al año, en lugar de la actual declaración trimestral obligatoria. Este compromiso busca aliviar las cargas administrativas y permitir que los trabajadores por cuenta propia se centren en la prosperidad de sus negocios.

Otro de los pilares del plan es la garantía de la formación y el relevo generacional. Para asegurar la continuidad de los negocios, Feijóo propone ampliar la figura del autónomo colaborador a personas que no sean familiares directos en casos de sucesión, permitiendo a estas figuras pagar una cotización conjunta en los cinco años previos a la jubilación del titular. El líder del PP sentenció que España debe dejar de ser un país “caro para el trabajador y barato para el jeta”, haciendo hincapié en que el dinero de los autónomos no debe financiar la corrupción, sino el bienestar de quienes “pagan y pagan”.