Cinco apps que Richard Gracia, experto en finanzas, recomienda para ahorrar: "Son grandes aliadas"

En vista del ritmo de vida actual, resulta muy complicado sacar tiempo para llevar un control de nuestras finanzas. Es por ello que las herramientas para facilitar el proceso de ahorro se convierten en un gran aliado. En este sentido, el autor Richard Gracia en su libro 'El método rico' nos explica que las aplicaciones móviles juegan un papel importante, haciendo uso de alarmas, consejos y demás opciones, para automatizar los procesos financieros.

En los últimos años, habrían surgido muchas de estas aplicaciones para el ahorro, sobre todo por la utilidad que poseen. Algunas de estas ya no son solo útiles, sino que se convierten en herramientas intuitivas y completas:

Goin: Aplicación móvil española que permite automatizar muchos métodos de ahorro. Esta posee diferentes opciones de ahorro, como son Round up, Retention, Auto Top Up, Penalties o Group Goals.

Fintonic: Aplicación móvil que sirve para organizar tus finanzas personales. En ella se centraliza toda la información bancaria, así como de las tarjetas y seguros que poseas. Sus principales funciones serían el acceso a la información de pólizas contratadas; un servicio de alerta ante cualquier error o actividad inusual de las tarjetas y cuentas bancarias; formalización de préstamos personales; y ayuda de un agente mediador para defender nuestros intereses.

Wallet: La aplicación dispone de funciones similares a las del resto de aplicaciones, pero centradas en el soporte en la nube, donde se guardan automáticamente todos los datos de cuentas, gastos, ingresos o ahorros. Una novedad consistiría en clasificar los gastos en función de si valieron la pena o no.

Mint: En ella se nos permite marcar objetivos de gastos y ahorros mensuales, así como programar recordatorios de pagos futuros. Además, hace uso de gráficos para mostrar la evolución de nuestra economía por períodos. Sin embargo, esta no cuenta todavía con versión en castellano.

YNAB (You Need a Budget): Esta aplicación es muy útil para realizar presupuestos mensuales, y con ello manejar tu dinero de la mejor forma posible. De esta forma, te ahorra el trabajo de realizar tablas, hojas de cálculo o gráficas en las que controlar los ingresos, gastos o inversiones.

A su vez, Gracia explica que muchas de estas aplicaciones también cuentan con opciones de inversión para los ahorros acumulados, con el objetivo de obtener ganancias mientras se produce el ahorro. El autor le da mucha importancia a métodos y herramientas de este estilo, sobre todo por la sencillez que ofrece a la hora de ahorrar.

Solo dos de cada diez españoles logra ahorrar el 20% de sus ingresos

Según el II Estudio de Conductas sostenibles de la población española realizado por Triodos Bank, se estima que ocho de cada diez españoles consiguen ahorrar de forma regular u ocasional. Pero a su vez, sólo dos de cada diez alcanzan el nivel recomendado de ahorros, es decir, apartando un 20 % de los ingresos mensuales.

Los expertos indican que las principales dificultades de los ciudadanos para ahorrar serían la carga de gastos fijos (41,2%) y los ingresos insuficientes o la inestabilidad económica (33,8 %). Por otro lado, las dificultades minoritarias serían el peso de las deudas (10, 7%), así como la preferencia por gastar antes que por reservar (6,4 %). “Aunque la cultura del ahorro está presente en buena parte de la población, un 4,4 % de los encuestados reconoce que no ahorra porque no sabe cómo hacerlo” concluye el estudio, señalando la falta de conocimiento financiero.

Además, pese a que muchos podrían pensar que las generaciones más jóvenes son quienes menor conciencia ahorrativa tienen, los expertos señalan todo lo contrario: “quienes más ahorran son las personas de entre 26 y 40 años. Un 56,3 % lo hace todos o casi todos los meses”.

En resumen, los datos nos demuestran que los más jóvenes son quienes mayor predisposición poseen a la hora de buscar métodos y herramientas para el ahorro, como podrían ser las aplicaciones móviles. De esta forma, se convierten en usuarios ahorradores, en medio de una sociedad que todavía no está concienciada al 100% sobre cómo autogestionar sus gastos e ingresos.