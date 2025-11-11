El Congreso insta al Gobierno a derogar la suspensión de los desahucios y tumba un impuesto a la reventa de casas

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes con los votos a favor del PP, Vox y Junts instar al Gobierno a "luchar de manera contundente contra la ocupación ilegal, derogando toda normativa que la ampare", principalmente dejando "sin efecto la suspensión de desahucios y lanzamientos vigente", normativa que decae a final de año y que Podemos ha exigido prorrogar a perpetuidad al Ejecutivo de coalición, que se ha sufrido una nueva derrota en las Cortes, ya que ninguna de sus propuestas en materia de vivienda ha salido adelante —excepto una de Sumar para el impulso de las cooperativas en régimen de cesión de uso—, incluida la creación de un impuesto a la compra y reventa de casas.

La moció para acabar con la okupación fue defendida por el popular Daniel Pérez Osma, que señaló que, basándose en datos del Ministerio del Interior, que en 2024 se registraron 16.426 ocupaciones, un 7,4% más que el año anterior, concentrando Cataluña el 42% de los casos. "Hoy en España te pueden quitar el fruto de toda una vida de trabajo en una noche y tardar años en recuperarlo. Y lo llaman fenómeno sobredimensionado. Díganle eso al jubilado que paga la luz y la comunidad de una vivienda que ya no puede usar. Proponemos dejar sin efecto la suspensión de desahucios y lanzamientos vigente, garantizando sobre todo la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad que tiene la administración pública a los propietarios particulares y proteger la convivencia vecinal pacífica y respetuosa, dado que la ocupación ilegal genera deterioro de los espacios comunes, degradación urbana e inseguridad", añadió el diputado de la formación conservadora.