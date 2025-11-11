Nueva deducción de hasta 340 euros: Hacienda confirma el alivio fiscal en miles de nónimas

Desde este 2025, miles de trabajadores españoles verán reflejado un alivio fiscal en su declaración de la renta. La Ley 5/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora una deducción extraordinaria de hasta 340 euros en el IRPF dirigida a quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o cantidades similares.

El objetivo, según el Ministerio de Hacienda, es claro: evitar que la subida del SMI provoque que miles de asalariados empiecen a pagar IRPF por primera vez, reduciendo así el impacto de la inflación en los hogares con rentas más bajas. La norma, además, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, por lo que se aplicará en la campaña de la renta de 2025, que se presentará en 2026.

Quiénes pueden beneficiarse

La deducción se aplicará automáticamente a quienes acrediten rendimientos íntegros del trabajo iguales o inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que el resto de rentas (como alquileres, intereses o dividendos) no supere los 6.500 euros. Es decir, los trabajadores que ganan el SMI (16.576 euros anuales) podrán disfrutar de la deducción completa.

A partir de esa cifra, la rebaja se reduce progresivamente: se restan 0,20 euros por cada euro que exceda de 16.576, hasta desaparecer al superar los 18.276 euros. En la práctica, un empleado que gane 17.000 euros al año se beneficiará de unos 255 euros de deducción, mientras que quien perciba 18.000 euros apenas notará unos 55 euros.

Aplicación automática por Hacienda

Los contribuyentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional. La Agencia Tributaria incorporará la deducción directamente en el borrador de la próxima declaración de la renta. Bastará con revisar los datos y confirmar que aparecen correctamente los ingresos y deducciones.

Aunque la gestión es automática, Hacienda recuerda la importancia de conservar las nóminas, certificados de empresa y justificantes bancarios del ejercicio 2025, ya que podría solicitarlos en caso de comprobación o revisión.

Esta deducción no sustituye a otras reducciones ya existentes: se suma como incentivo adicional y no podrá superar la parte proporcional de la cuota íntegra estatal y autonómica correspondiente a los rendimientos del trabajo. En palabras del departamento que dirige María Jesús Montero, el propósito es “garantizar que ningún trabajador a tiempo completo que cobre el SMI pague IRPF por primera vez debido a la subida salarial”.

De este modo, los asalariados con sueldos más bajos —que son los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo— dispondrán de un respiro fiscal automático, sin papeleo ni gestiones complicadas.

El efecto de la medida se notará en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2025, que se presentará entre abril y junio de 2026. Quienes cumplan los requisitos verán reflejada la deducción de forma automática en su borrador y, en muchos casos, podrían incluso recibir una devolución.