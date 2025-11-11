La predicción de Gonzalo Bernardos sobre el nuevo ‘boom’ laboral: "Veremos yeseros cobrando 6.000 euros al mes"

El economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y rostro habitual en programas de televisión, no duda al hablar del futuro del empleo en España: “Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra”. Una frase que ha generado sorpresa, pero que, según explica, tiene una base muy clara: la escasez de profesionales cualificados en sectores clave como la construcción.

Bernardos sostiene que el mercado laboral español está dando un giro profundo tras años de sueldos bajos y precariedad. “España va a ir mucho mejor”, afirma. El economista cree que el país vive una etapa de recuperación impulsada por el aumento de la productividad, los fondos europeos Next Generation y la especialización en servicios como la ingeniería, la consultoría o la arquitectura.

El experto también destaca que el sector de la construcción será uno de los motores del cambio. “Las empresas lo van a poder pagar”, asegura, convencido de que la falta de mano de obra cualificada hará que oficios como el de yesero o albañil se revaloricen de forma notable. “A mí que un yesero gane 6.000 euros me pone muy contento”, añadió en una de sus entrevistas.

Lejos de la visión pesimista sobre el futuro laboral de los jóvenes, Bernardos defiende que las nuevas generaciones vivirán mejor que sus padres. A su juicio, el crecimiento del turismo, la restauración, la tecnología y la inmigración “espectacular” de trabajadores latinoamericanos contribuirán a sostener la economía y mantener el ritmo de crecimiento.

Eso sí, lanza una advertencia: “Para vivir mejor hay que controlar el gasto”. En sus apariciones públicas, el economista critica la tendencia de muchos hogares a endeudarse para mantener un alto nivel de consumo. “Si quieres gastar más de lo que ingresas, no te queda otra que trabajar más. Si no, hay que gastar menos”, sentencia.

Bernardos también ha expresado su preocupación por el futuro de las pensiones públicas y el envejecimiento de la población. Según él, jubilarse antes de los 70 será prácticamente imposible si no se produce un gran salto en productividad gracias a la inteligencia artificial. “No hay más remedio que jubilarse más tarde”, advierte.