Trump revoluciona la vivienda con estas hipotecas: "Menos cuota al mes, pero deuda de por vida"

La última idea de Donald Trump para reactivar el mercado inmobiliario estadounidense ha encendido el debate: hipotecas a 50 años. El presidente ha defendido que esta medida permitiría “pagar menos cada mes”, pero los expertos advierten que se trata de una “solución cortoplacista” que puede condenar a los compradores a una deuda interminable.

El plan, impulsado junto al director de la Agencia Federal de Financiación de Vivienda (FHFA), Bill Pulte, busca que los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac respalden préstamos a medio siglo, ampliando así la oferta de crédito para intentar paliar la crisis de acceso a la vivienda. “Es una herramienta más en nuestro arsenal”, dijo Pulte en X, mientras Trump publicaba en Truth Social una imagen con el lema: “Hipotecas a 50 años”.

Sin embargo, la reacción ha sido inmediata y en muchos casos, furibunda. Economistas y conservadores temen que el plan convierta a millones de estadounidenses en “deudores de por vida”. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene lo resumió en una frase que se hizo viral: “¡En deuda para siempre, en deuda de por vida!”. El presentador de Fox Business Charles Payne fue igual de tajante: “No es el camino. A largo plazo, pagarás casi el doble solo para sentirte más cómodo con la cuota mensual”.

Los números respaldan su argumento. Según cálculos de la agencia AP, un comprador medio acabaría pagando casi 400.000 dólares más en intereses con una hipoteca a 50 años frente a una de 30, y tardaría tres veces más en generar 100.000 dólares de patrimonio en su vivienda. Es decir, la casa se abarata en apariencia, pero se vuelve más cara a lo largo de la vida.

Además, los analistas coinciden en que el verdadero problema no está en la financiación, sino en la falta de oferta de vivienda. “No necesitamos hipotecas más largas, necesitamos construir más casas”, señaló Troy Ludtka, economista de SMBC Nikko Securities. A ello se suman los altos tipos de interés y los costes crecientes de materiales y mano de obra, agravados por las políticas comerciales y migratorias del propio Trump.

Incluso desde dentro del Gobierno hay escepticismo. El propio presidente matizó esta semana en Fox News que la medida “podría ayudar un poco”, restando importancia a su propio anuncio. Y hay un obstáculo clave: la ley Dodd-Frank impide actualmente que Fannie Mae y Freddie Mac aseguren préstamos de más de 30 años, por lo que cualquier cambio requeriría la aprobación del Congreso.

Mientras tanto, la frase más repetida entre los expertos resume el sentir general: la idea puede sonar atractiva, pero no arregla la raíz del problema. Como dijo la economista Sharon Cornelissen, del Consumer Federation of America: “Una hipoteca a 50 años es una distracción. Sí, pagas menos al mes, pero nunca llegas a ser dueño de tu casa”.