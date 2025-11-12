Cooperativas valencianas: el silencioso motor de la economía

Tan valenciano como el esmorzaret, si hay un modelo empresarial que se identifica con el carácter valenciano es el cooperativo. Resistencia, flexibilidad, innovación, colaboración, solidaridad y trabajo en equipo son rasgos de la sociedad valenciana y también forman parte del espíritu fundacional de las cooperativas.

El cooperativismo es una parte esencial en la generación de riqueza de la Comunitat Valenciana y contribuye a su progreso en todos los sectores económicos. Hay cooperativas grandes y medianas, y también una amplia red de pequeñas cooperativas, concentradas sobre todo en el sector servicios, que constituyen el mejor ejemplo de la capilaridad cooperativa. En conjunto, estamos hablando de unas 2.500 empresas que emplean alrededor de 62.000 personas (más del 61% de ellas mujeres) y generan más de 10.000 millones de euros en ventas anuales, cifra que equivale a algo más de 7% del PIB autonómico.

En las cooperativas de enseñanza valencianas cursan sus estudios 25.000 personas en todas las etapas educativas. / ED

Con estas cifras tan contundentes, no hay duda acerca del papel de las cooperativas como motor silencioso de la economía. El estudio sobre ‘Notoriedad e Imagen del Cooperativismo en la Comunitat Valenciana’, impulsado por Concoval y realizado en 2024 por una consultora independiente, refleja que el 85,6% de quienes saben qué son las cooperativas las identifica como empresas y el 65’9% las considera socialmente más responsables que otro tipo de sociedades.

Riqueza que vuelve a la sociedad

La labor de las cooperativas trasciende la generación de riqueza y empleo. Porque, aunque bien es cierto que esa es su máxima como empresas que son, lo hacen con una vertiente comunitaria que se orienta hacia el interés general.

Para alcanzar sus objetivos, en las cooperativas las decisiones se toman entre todos los socios y socias, una parte importante de los beneficios revierten en la comunidad y, además, impera una visión a largo plazo que se manifiesta en un sólido compromiso con valores sociales y medioambientales

A todo ello se suma otro de los principales valores que aportan las cooperativas al entorno en el que operan: su capacidad para vertebrar el territorio y fijar la población.

Las cooperativas de viviendas apuestan por un modelo colaborativo que pone a las personas en el centro. / ED

La mayoría de las cooperativas valencianas son de trabajo asociado y presentan un gran dinamismo como agentes de emprendimiento colectivo. Pero también encontramos cooperativas en sectores maduros y ocupando posiciones de liderazgo. Las cooperativas de enseñanza, por ejemplo, lideran la educación laica concertada, con más de un centenar de centros donde estudian 25.000 alumnos.

En el ámbito de las finanzas, 30 de las 61 cooperativas de crédito que existen en España tienen su sede en la Comunitat. Las cooperativas agroalimentarias exportan casi el 90% del valor total de su producción. En la distribución comercial, una cooperativa tiene la red de supermercados más extensa del territorio. Además, a estos ejemplos se suman cooperativas que actúan en la promoción de viviendas, en el impulso de las energías renovables como operadoras del sector eléctrico, o en la puesta en común de compras y servicios para pequeñas empresas o autónomos.

El papel de Concoval

La Confederació de Cooperatives de Comunitat Valenciana (Concoval) es la entidad que representa al conjunto de cooperativas y sus organizaciones en nuestro territorio y ejerce de altavoz, interlocutor y catalizador.

El consejo rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval). / ED

En Concoval defienden los intereses del cooperativismo, impulsando las políticas de apoyo, como el Fent Cooperatives y promoviendo la identidad cooperativa, incidiendo en que este modelo va más allá de un modelo jurídico que lleva la responsabilidad social en su ADN y forma parte de la identidad valenciana.