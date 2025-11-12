Visa se lanza a la era 'blockchain' y habilita pagos transfronterizos casi instantáneos con 'stablecoins'

Visa, el líder mundial en pagos digitales, ha dado un paso de gigante en la integración de la tecnología blockchain en las finanzas tradicionales.

En el marco del Web Summit (conferencia anual de tecnología celebrada en Lisboa), la compañía ha anunciado un innovador programa piloto que habilita los pagos transfronterizos directos en stablecoins a través de su servicio Visa Direct.

Esta iniciativa, que permite enviar fondos respaldados por el dólar estadounidense, como USDC, directamente a monederos de stablecoins, promete acceso universal al dinero en cualquier momento y lugar.

El nuevo sistema opera permitiendo a empresas y plataformas financiar los pagos en moneda tradicional (fiat), mientras que el destinatario tiene la opción de recibir los fondos en una stablecoin. Esta mecánica se traduce en transferencias más rápidas y sencillas.

A diferencia de los sistemas bancarios convencionales, que pueden tardar días, las stablecoins se mueven a través de redes blockchain que funcionan 24/7, logrando que el dinero esté disponible en cuestión de minutos.

La inmediatez como motor de la economía digital

La necesidad de acceso rápido a los fondos es especialmente crítica en la floreciente economía digital. Un estudio de la propia compañía, el 'Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report', subraya esta urgencia: el 57% de los creadores de contenido digital encuestados citó la disponibilidad inmediata del dinero como la principal razón para elegir sus métodos de cobro.

El nuevo piloto atiende directamente a esta demanda, ofreciendo a creadores, profesionales que operan a nivel transfronterizo y marketplaces de la gig economy una solución de liquidez sin precedentes.

Esta innovación amplía el alcance de Visa Direct, ofreciendo una reserva de valor estable (al estar anclada al dólar, como es el caso de USDC) y un acceso más ágil, lo cual resulta vital en mercados con volatilidad monetaria o infraestructuras bancarias limitadas.

Lanzar pagos con 'stablecoins' supone ofrecer un acceso verdaderamente universal al dinero, disponible en minutos en lugar de días, para cualquier persona y en cualquier lugar del mundo Eduardo Prieto — Director general de Visa en España

Eduardo Prieto, director general de Visa en España, añadió también que profesionales y empresas internacionales se beneficiarán de una gestión de pagos más ágil y flexible.

Transparencia y seguridad 'blockchain'

Además de la velocidad, la solución introduce elementos clave de seguridad y transparencia. Cada transacción queda registrada de forma permanente en blockchain, lo que facilita la auditoría, el cumplimiento normativo y la confirmación de la recepción de los fondos.

La posibilidad de convertir los fondos a moneda local garantiza un acceso seguro, ágil y sencillo al dinero digital para los destinatarios.

El programa piloto, dirigido a empresas internacionales, marketplaces, plataformas de economía creativa, fintechs y usuarios con monederos compatibles, exige el cumplimiento de rigurosos requisitos de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales.

Con esta apuesta, que prevé ampliar su alcance en 2026, Visa no solo optimiza las remesas y los pagos a proveedores, sino que posiciona a las stablecoins como un pilar fundamental en el futuro de los movimientos de dinero, aprovechando las ventajas de la tecnología blockchain para fomentar la inclusión financiera global.