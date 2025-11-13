Cádiz da un paso al frente en la industria de Defensa: Airbus fabrica ya las primeras piezas del Eurodrone

La industria de defensa andaluza juega un papel fundamental en su economía. Provincias como Cádiz o Sevilla llevan décadas vinculadas a un sector que ahora se refuerza en toda Europa con el objetivo de abordar nuevos desafíos ante el nuevo orden mundial que se ha planteado tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y su política en esta materia.

En Andalucía, uno de los protagonistas principales el gigante aeroespacial Airbus, que ensambla en Sevilla el avión de transporte militar europeo A400M y que cuenta con programas de defensa también en su planta de Cádiz, una factoría en pleno proceso de fusión.

Eurodrone en Andalucía

En las instalaciones de El Puerto de Santa María, donde se están mudando progresivamente tanto la carga de trabajo como la plantilla de la factoría de Puerto Real -ahora propiedad del grupo chino Zhenshi-, se realizan componentes de distintos programas vinculados a esta industria.

Entre ellos el Eurodrone, un sistema de aeronave pilotada remotamente (RPAS) de gran altitud y larga autonomía diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento. Este programa se encuentra dentro de la estrategia europea para obtener mayor soberanía en el campo de la defensa.

Primeras piezas

Según ha detallado en una visita a la planta gaditana Ricardo Rojas, presidente de aviones comerciales de Airbus en España, ya se están fabricando las primeras piezas de este programa en la planta de El Puerto de Santa María.

El futuro sistema aéreo remotamente pilotado de altitud media y gran autonomía será operado por las fuerzas armadas de Alemania, Francia, España e Italia y en él también tendrá un papel clave la planta de Tablada en Sevilla.

50% de carga de trabajo en defensa

El trabajo en Airbus Cádiz está repartido: una mitad se dirige a la aviación comercial -con la fabricación de componentes para el A350, el A330 o el A320- y la otra al sector de la defensa. Así, cuenta con programas estratégicos llamados a crecer en los próximos años por una mayor demanda.

Actualmente, trabaja en la producción de componentes del C295 y del A400M, así como en otros proyectos estratégicos como el Sistema de Combate Aéreo Futuro (FCAS), del que desarrollará materiales compuestos y metálicos.

Mudanza a El Puerto

El proyecto de consolidación de Airbus en Cádiz, que supone la integración de la factoría de Puerto Real en la del Puerto de Santa María, sigue cumpliendo con los hitos marcados. El objetivo es que el proceso quede culminado en la segunda mitad de 2026, aunque ya se ha completado un 80% del proyecto y el 85% de la plantilla ya se ha mudado a la factoría.

Así lo ha detallado este miércoles Ricardo Rojas, presidente de aviones comerciales de Airbus en España, quien ha explicado que los trabajos de fabricación de componentes del A320 y del A350 ya han sido trasladados en su totalidad, por lo que queda pendiente lo referido al A330, para lo que hay que construir un hangar adicional que ya está iniciado.

Nuevo director en la planta

Durante el acto, ha intervenido Iván Martínez, nuevo responsable de la planta de Airbus en Cádiz. Nacido en Alcalá de Guadaíra, ha señalado que "es un honor y un orgullo" volver a su tierra, a la que ha llegado "con una ilusión tremenda" tras 25 años en varias posiciones de la compañía, la última de ellas en Canadá, como responsable global del programa A220.