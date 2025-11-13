El Gobierno anuncia 2.000 millones en ayudas a la industria renovable para repartir antes de final de año

El Ministerio para la Transición Ecológica destinará unos 2.000 millones de euros en un nuevo paquete de ayudas dirigidas a la industria renovable para descarbonizar la economía antes de que acabe el año. Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un evento en la sede del ministerio antes del volar a Brasil para participar en la COP30.

El paquete se articula en cuatro ejes de actuación: cadena de valor industrial, integración de renovables, impulso a la movilidad eléctrica y soluciones térmicas innovadoras de ámbito industrial y residencial. Y se suma a los más de 1.000 millones movilizados hasta ahora en proyectos "innovadores y disruptivos" dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Casi la mitad de los fondos, entre 800 y 1.000 millones de euros, se destinará a reforzar la cadena de valor industrial, a través del impulso a fábricas y líneas de producción de equipos fotovoltaicos, eólicos, bombas de calor y tecnologías transformadoras (entre 300 y 350 millones de euros). También con una nueva línea destinada a adaptar las infraestructuras portuarias para desarrollar tecnologías renovables como la eólica marina, con unos 200 millones, cuya tramitación se inició el pasado mes de julio.

Y, por último, entre 300 y 450 millones de euros se destinarán a impulsar el hidrógeno renovable, al que ya se han otorgado más de 3.000 millones en numerosas líneas de apoyo, con nuevas ayudas tanto para la inversión inicial de los proyectos como para la producción del hidrógeno.

Integración renovable

A la integración renovable se destinarán entre 550 y 650 millones de euros repartidos en tres convocatorias. Una se centrará en la repotenciación de energía eólica, con un presupuesto de 300 a 350 millones. Otra, dotada de 100 millones de euros, se dirigirá al almacenamiento hidráulico, para acondicionar centrales hidráulicas existentes y financiar nuevos proyectos de bombeo reversible. Y la tercera será para "renovables innovadoras" como la agrivoltaica o la fotovoltaica flotante con entre 150 y 200 millones de euros.

En este sentido, el Ministerio está tramitando una orden ministerial para permitir que proyectos de renovables financiados con el PRTR, pero particularmente complejos, como los de geotermia –se adjudicaron 120 millones en febrero de 2024–, energías marinas o biogás, amplíen su plazo de ejecución hasta más allá de agosto de 2026, tras recibir el beneplácito de la Comisión Europea.

Coche eléctrico

El paquete también incluye entre 200 y 250 millones de euros para impulsar el coche eléctrico a partir del Moves Corredores, para instalar puntos de recarga eléctrica en grandes vías, y que estará dotado de entre 150 y 200 millones de euros, y el Moves Flotas, que recibirá 50 millones para las flotas de reparto electrificadas.

Por último, el cuarto eje del paquete incluye dos líneas para soluciones térmicas tanto en la industria como en los hogares. Una de ellas, dotada de entre 40 y 75 millones de euros, para que la cogeneración con combustibles fósiles transforme sus procesos a la electrificación y otra, también con la misma horquilla de fondos, para una nueva línea de ayudas para las redes de calor y frío.