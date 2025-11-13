Mercadona comercializará este año 131.000 toneladas de naranja nacional

Mercadona prevé comercializar 131.000 toneladas de naranja nacional durante la campaña 2025/26, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta el próximo mes de agosto.

Se comercializarán naranjas procedentes de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya, gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

En el caso concreto de La Región de Murcia, donde Mercadona colabora con los proveedores Martinavarro, Bollo, Frutas Tono, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres y Vicente Giner, la compañía prevé comprar 11.000 toneladas de naranjas de campos de Murcia, según han informado fuentes de la compañía en una nota de prensa.

Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de 3 y 5 kilos.

La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/26 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles.

El compromiso de Mercadona con el sector primario español "es firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes con sus 13 proveedores nacionales de naranja, quienes a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España", han indicado.

Calidad y origen

La apuesta de Mercadona por la naranja nacional "reafirma su compromiso con el sector primario y con sus clientes" y en coordinación con sus proveedores logra alargar la disponibilidad de la naranja nacional hasta finales de verano, fomentando así el consumo de frutas de temporada y de proximidad.

Este compromiso forma parte de la estrategia de calidad y origen de Mercadona, que impulsa el consumo de productos de origen nacional siempre que cumplan con los estándares de calidad exigidos y existe disponibilidad suficiente para abastecer a las tiendas. En la actualidad, el 85% del surtido total de la compañía es de origen nacional.

Fomento del consumo de cítricos

Mercadona fomenta el consumo de cítricos, así como del zumo de naranja recién exprimido disponible en la sección de Fruta y Verdura en los tres formatos de envase habituales (250 mililitros, 500 mililitros y 1 litro). Este servicio, que comenzó a implantarse en 2016 en todas las tiendas de la compañía, se trata de un proyecto que se desarrolló a través de la innovación conjunta entre Mercadona, el proveedor especialista Zumex y los propios clientes.

Los cítricos son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes y su consumo contribuye a mantener una dieta equilibrada. Las naranjas, mandarinas y limones, entre otros cítricos, son grandes aliados para completar una cesta de la compra equilibrada.

Mercadona apoya las campañas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco de la estrategia #alimentosdespaña y su campaña de "El país más rico del mundo".

Asimismo, defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supuso un paso más en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria en España.