La revolución silenciosa en los hogares españoles: así cambia la vida de cientos de miles de empleadas del hogar

La entrada en vigor del Real Decreto 893/2024 ha encendido todas las alertas en los hogares españoles. No es una reforma menor: por primera vez, las empleadas del hogar acceden a derechos propios de cualquier trabajador, desde vigilancia de la salud hasta protección frente a riesgos laborales. Un salto histórico que afecta tanto a quienes trabajan en casas particulares como a las familias que las contratan.

El cambio más comentado es la obligación de evaluar los riesgos dentro del domicilio. Hasta ahora, este tipo de medidas quedaba reservado a empresas y centros de trabajo. Desde noviembre de 2025, las familias deben identificar peligros tan cotidianos como los sobreesfuerzos, el uso de productos químicos, las escaleras inestables o incluso posibles incendios. La normativa busca reducir un problema silencioso: la elevada accidentalidad en el sector del empleo doméstico.

Junto a ello, la vigilancia de la salud se convierte en un derecho garantizado. Las trabajadoras podrán someterse a revisiones médicas relacionadas con su actividad sin coste para ellas. Y no solo eso: tendrán acceso a formación específica para realizar sus tareas con mayor seguridad, desde manipulación de cargas hasta recomendaciones para prevenir caídas o lesiones musculares.

Estos avances van de la mano de una mayor responsabilidad para los empleadores. La normativa aclara que los hogares deben asegurar una organización del trabajo razonable y respetar descansos, horarios y condiciones mínimas. Documentos como el contrato, la cotización o el salario deben estar perfectamente actualizados. Incumplir alguno de estos puntos puede derivar en sanciones, una cuestión que ya están investigando tanto asesorías como inspecciones laborales.

La reforma también se complementa con medidas previas, como el derecho al paro o la equiparación progresiva con otros regímenes laborales. Para muchas trabajadoras, esto supone un antes y un después tras décadas de precariedad, falta de reconocimiento y escasa cobertura social. A medida que la normativa se asienta, expertos y asociaciones coinciden en que esta puede ser la oportunidad definitiva para dignificar un sector esencial, aunque históricamente invisible.