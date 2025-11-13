El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
Se trata de diversos perfiles laborales por toda España
O. Casado
El mercado laboral en nuestro país atraviesa una fase de transformación marcada por la digitalización y la creciente demanda de perfiles técnicos. Aun así, miles de personas buscan empleo sin contar con formación específica ni experiencia previa, un escenario que no cierra las puertas al trabajo, pero sí exige flexibilidad y ganas de aprender.
Las oportunidades para quienes no disponen de estudios superiores se concentran en sectores donde priman otras características. La hostelería, por ejemplo, sigue siendo uno de los motores del empleo nacional, con puestos de ayudante de cocina, camarero o personal de limpieza que permiten adquirir experiencia sobre el terreno y que son muy demandados. También el comercio minorista, la logística y la atención al cliente ofrecen posibilidades reales de inserción, especialmente en campañas estacionales o de refuerzo.
La expansión del comercio electrónico ha generado además una gran demanda de repartidores, mozos de almacén y operarios de paquetería, trabajos que no requieren titulación y que suelen incluir formación inicial a cargo de la empresa. En paralelo, la agricultura, la construcción y el cuidado de personas mayores o dependientes se mantienen como nichos de empleo estables, con oportunidades tanto en el ámbito rural como en las grandes ciudades.
También es fundamental para aquellas personas que únicamente cuentan con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los programas de formación de los servicios públicos de empleo y de entidades privadas, que facilitan la mejora de competencias básicas, incrementando la empleabilidad en pocos meses.
Aunque la falta de estudios limita el acceso a ciertos salarios o carreras profesionales, el mercado laboral español ofrece múltiples puertas de entrada para quienes buscan empezar desde cero y construir un futuro laboral sólido.
Trabajos con estudios básicos y sin experiencia
En el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ‘Empléate’ puedes encontrar miles de ofertas de trabajo de todos los tipos y para todos los sectores.
En esta ocasión hemos seleccionado de entre los filtros aquellas para los que no se requiere experiencia y con aquella que requiere “primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente” y hemos seleccionado estas ofertas:
- Se busca una persona para trabajos de oficina como atención telefónica, control de viajes y organización en Barcelona. Se ofrece un sueldo de entre 24.703 y 25.000 euros brutos al año con contrato indefinido y a jornada completa.
- Se busca un peón de obra para trabajos en la provincia de Burgos. Se ofrece un contrato temporal de jornada completa con un sueldo de entre 22.000 y 24.000 euros brutos al año.
- Se buscan tres comerciales de ventas para Albacete. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa y un sueldo de entre 12.000 y 24.000 euros brutos al año.
- Se busca un operario de granja en Valencia. Se ofrece contrato temporal y jornada completa y un sueldo de 18.000 euros brutos al año.
- Se busca un vigilante de seguridad para una planta de tratamiento de residuos en Madrid. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa y un sueldo de 17.000 euros brutos al año.
- Se busca un conductor para logística de vehículos por carretera en Almería. Se ofrece un contrato indefinido con jornada parcial y un sueldo de 12.000 euros brutos al año.
- Se buscan dos cajeros de supermercado en Lanzarote. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un sueldo de 16.575,96 euros brutos al año.
- Se buscan cuatro auxiliares administrativos para una caseta en obra de plantas fotovoltáicas en Albacete. El contrato es indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
