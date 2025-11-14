Gestamp, la multinacional madrileña que el rey ha visitado en China, un país clave en su estrategia de negocio

Pese a tener su sede central en Madrid, Gestamp ya tiene en China uno de sus tres mayores mercados. La multinacional especializada en la fabricación de componentes metálicos para vehículos ha recibido este jueves la visita del rey Felipe VI en una de sus 13 plantas del país asiático, donde la compañía ha logrado aumentar en un 80 % su facturación entre 2021 y 2024, convirtiéndose en una de las piedras angulares de su estrategia de negocio.

Una apuesta que el rey ha podido conocer de primera mano en su visita a la fábrica de Pekín, enmarcada dentro del viaje de Estado a China que está realizando esta semana para intentar aumentar las importaciones de productos españoles. Acompañado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y guiado por Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, Felipe VI ha recorrido las instalaciones - con un tamaño de 60.000 metros cuadrados- para conocer de primera mano las tecnologías de soldadura avanzada con las que la compañía produce piezas estructurales para el ensamblaje de vehículos eléctricos.

Entre los clientes de estos productos figuran fabricantes de primer nivel de la industria automovilística china como BBAC (Beijing Benz Automotive Co, la sociedad formada por Mercedes-Benz y BAIC Motor), Li Auto y Xiaomi Auto. “Las alianzas y colaboraciones han fortalecido nuestras relaciones comerciales en China, especialmente en el mercado del vehículo eléctrico, y han demostrado su capacidad de impulsar el sector", señala Riberas en un comunicado difundido por Gestamp, en el que destaca la "historia de éxito" de la multinacional en el gigante asiático.

Una historia que comenzó en 2007, cuando la compañía desembarcó en China, apenas una década después de su fundación en 1997. Lo hizo con la apertura de una primera planta en Kunshan, muy cerca de Shanghái, dedicada a la estampación en caliente, el perfilado y el ensamblaje de componentes de carrocería y chasis. Aquella fue la puerta de entrada al floreciente mercado automovilístico asiático, con cada vez más fabricantes internacionales ya instalados y empresas locales en crecimiento.

En los años siguientes, Gestamp fue incrementado paulatinamente su presencia en China, transformando esa primera planta en toda una red industrial que a día de hoy engloba 13 fábricas - que suman un total de más de 400.000 metros cuadrados de instalaciones productivas- y dos centros de I+D, uno en Kunshan y otro en Shanghái, enfocados en soluciones tecnológicas y de ingeniería para la movilidad eléctrica.

Entre unos y otros dan trabajo a casi 5.200 empleados (de los 43.000 totales de la compañía) y obtuvieron 1.628 millones de euros de facturación en 2024, aproximadamente el 14 % de los ingresos del grupo y un 80% más que cuatro años antes. Además del notable volumen de negocio, actualmente la filial china es también una pieza clave desde el punto de vista tecnológico: el grupo opera allí 17 líneas de estampación en caliente, "clave para la mejora de la movilidad en términos de sostenibilidad y para la seguridad de los vehículos".

El gran punto de inflexión llegó en 2018, cuando Gestamp firmó una joint venture con Beijing Hainachuan Automotive Parts (BHAP), filial de componentes del grupo BAIC, uno de los grandes fabricantes chinos. Con ese movimiento, la empresa española dejó de ser solo un proveedor extranjero con plantas locales para convertirse en un socio integrado en el ecosistema industrial chino, con acceso a plataformas nativas y a la nueva ola de movilidad eléctrica del país.

De cara al futuro, Gestamp aspira a seguir creciendo dentro de China - que acapara ya el 30% del mercado automovilístico mundial- y de Asia, tal y como ha explicado su presidente en una entrevista con Expansión. El grupo quiere aprovechar el tirón chino para expandirse a otros países como Tailandia o Vietnam, con el ojo puesto en la "incógnita" de la evolución de India. En paralelo, la multinacional también opta a varios acuerdos con gigantes como Chery y BYD para acompañarles en su desembarco en Europa - incluida España-, aunque todavía están por concretar.

El año pasado, la compañía registró un beneficio de 188 millones de euros, un 33,1% menos que el ejercicio anterior, y unos ingresos de 12.001 millones de euros, un 2,22% menos. Las cifras están en línea con los objetivos marcados por la compañía."En un contexto de alta invertidumbre, volatilidad y un crecimiento limitado del mercado, debemos volver a los pilares de nuestra estrategia y buscar nuevas oportunidades de generación de valor, liderando cambios que nos impulsen al éxito en la transformación de la industria", comentó el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas, en la presentación de los resultados.