ERC descarta avances en financiación en la cita del Gobierno con las autonomías: "No esperamos nada"

ERC es uno de los actores involucrados en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y ha asegurado que la cita de este lunes del Gobierno con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no servirá para desencallar el tema. "No esperamos nada", ha dicho el portavoz de los republicanos, Isaac Albert.

En su tradicional comparecencia de los lunes ante los medios de comunicación, Albert ha reivindicado que su partido es clave en el Congreso para aprobar la futura nueva financiación y ha dado por hecho que, como no tienen un acuerdo con el Gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero aún no podrá anunciar formalmente avances en esta cuestión. "No hay un acuerdo cerrado y el acuerdo tiene que ser con Cataluña y con ERC. La ministra no podrá entrar en muchas concreciones porque el acuerdo no está cerrado", ha dicho.

Es cierto que, sin ERC, la nueva financiación no es posible. También es cierto que no es el único partido clave. Cuando llegue el día, se necesitarán los votos de otras formaciones de la mayoría de la investidura que no han dejado claro qué harán, entre ellos Junts. Sin embargo, mientras la negociación continúa, los republicanos dan por hecho que aún se necesitarán semanas para llegar a un pacto y es por esto que concluyen que la reunión del CPFF de este lunes de poco servirá.

La voluntad no es tener un acuerdo, sino tener un buen acuerdo Isaac Albert — Portavoz de ERC

¿Cuándo será el acuerdo pues? Los republicanos siguen siendo optimistas con que llegará más pronto que tarde, pero consideran que no está maduro. Además, las elecciones en Extremadura de finales de diciembre no favorecen que las partes involucradas en la negociación estén interesadas en exhibir un pacto antes de esta cita con las urnas. Como explicó El Periódico recientemente, no se prevé ningún anuncio hasta finales de diciembre o principios del año que viene.

Mientras tanto, los republicanos siguen enfrascados en una negociación en la que buscan tres cosas: que haya más recursos para Cataluña; que se limite la solidaridad catalana con otros territorios a través del principio de ordinalidad, y que el Gobierno se avenga a debatir una ley para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF que se paga en la comunidad. "La voluntad no es tener un acuerdo, sino tener un buen acuerdo. (...) Nuestra obligación es conseguir el mejor acuerdo posible", ha concluido.

Críticas de los Comuns al PP

También interesados en un nuevo modelo de financiación, los Comuns han puesto el foco no tanto en la negociación, sino en el papel del PP en todo este asunto. Su portavoz, Gerardo Pisarello, ha arremetido contra las autonomías populares que "reclaman una mejora de la financiación" y, al mismo tiempo, están "privatizando la atención sanitaria y vendiendo a precios irrisorios el parque público de vivienda", en referencia a Andalucía y Madrid.

El portavoz dels Comuns, Gerardo Pisarello, en rueda de prensa. / ACN

Pisarello ha subrayado que, "en términos generales", todas las autonomías necesitan una mejora del sistema de financiación para preservar la calidad de los servicios públicos, si bien se ha mostrado "irritado" por la posición del PP, que atribuye al expresidente José María Aznar. "Hay autoridades locales del PP que saben que una mejora de la financiación es una necesidad, aquí y ahora", ha expresado el también secretario primero de la Mesa del Congreso.