Empresas
Idilia, la fabricante de ColaCao y Nocilla, adquiere la empresa británica de batidos Shaken Udder
La compañía inglesa, cuyos productos han supuesto una disrupción en el mercado de ese país, prevé alcanzar este 2025 una facturación de 40 millones de euros
Redacción
La empresa familiar de alimentación Idilia Foods, fabricante de marcas como ColaCao y Nocilla, ha adquirido Shaken Udder, empresa británica dedicada a la elaboración de batidos 'premium. Nacida en 2004, Shaken Udder es la marca líder en su segmento en Reino Unido, por su receta, su posicionamiento de marca y su visión estratégica, que ha supuesto una disrupción en el mercado de batidos británico. Su sede se encuentra en Tiptree (Essex), cerca de la granja desde la cual Jodie y Andrew Howie, sus fundadores, elaboraron su primer batido. Shaken Udder cuenta con un portafolio de 20 referencias y se prevé que alcance una facturación de 40 millones de euros en 2025.
La compañía británica funcionará como una unidad de negocio independiente y conservará al 100% de su equipo actual, quien mantendrá una estrecha colaboración con Idilia. Con esta adquisición, la firma española continúa impulsando el desarrollo de la categoría de batidos, tras la compra del 50% de Cacaolat en junio de 2024. Idilia- que el año pasado facturó 204 millones de euros y empleó a 335 personas- potencia asimismo el peso de su negocio internacional, que prevé que alcance aproximadamente el 20% de su facturación total en 2026.
"Shaken Udder tiene un encaje óptimo en el planteamiento estratégico de Idilia y nos ayuda a llevar mucho más lejos nuestro propósito corporativo: crear esos pequeños grandes momentos de placer y emociones positivas que contribuyen al bienestar emocional de las personas. En una categoría, los batidos, en la que podemos aportar valor y de la mano de una marca querida, pionera y única. Estamos muy satisfechos con su incorporación al ecosistema de Idilia y esperamos seguir haciéndola crecer”, ha declarado Xavi Pons, CEO de Idilia.
- Dos muertos al despeñarse un vehículo con cinco ocupantes por un barranco entre Benassal y Ares
- El TSJCV confirma la pena para la familia de Castellón que expolió 500.000 euros a la empresa donde trabajaban
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Consternación en Benassal por la muerte de dos jóvenes tras caer por un puente
- Suspenden el mercado ambulante de Moncofa
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional