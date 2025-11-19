Axa ultima su entrada en la alianza de fibra óptica de Telefónica y Vodafone con cerca del 30%

Telefónica y Vodafone ultiman la entrada de Axa Investment Management en su ‘joint venture’ de fibra, Fiberpass, en la que la gestora de activos tomará en torno a un 30% del capital. El porcentaje final se ajustará en el momento del cierre de la operación, previsto para los próximos días, según avanzan ‘El Confidencial’ y ‘El Economista’ y confirman a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones.

Ya el pasado agosto trascendió que Axa Investment Management mantenía conversaciones con las dos telecos para incorporarse al accionariado de Fiberpass, aunque en el proceso también llegaron a mostrar interés otras compañías.

En la actualidad, Telefónica controla el 63% de Fiberpass —un 38% a través de Telefónica España y un 25% mediante Telefónica Infra—, mientras que Vodafone España ostenta el 37% restante. La mayor parte del paquete que adquirirá Axa procederá del porcentaje de Vodafone. El diseño inicial contemplaba la entrada de un tercer inversor con un 40% del capital, manteniendo Telefónica un 50% y reduciendo la participación de Vodafone hasta el 10%.

Fiberpass comenzó a operar el pasado 1 de marzo y, según las previsiones comunicadas entonces, aspira a alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) de 125 millones de euros en sus tres primeros años de actividad.

El consejo de administración de Fiberpass está compuesto actualmente por cuatro representantes de Telefónica (Jesús Pérez, Natalia Sainz, Sergio Sánchez y Miriam Robredo, que ejerce de presidenta) y tres de Vodafone España (Robert Samuelson, Miguel Romera y Mark Millar). En la estructura ejecutiva, el consejero delegado es Pablo Ledesma, antiguo director de Operaciones de Telefónica.