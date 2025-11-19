¿Por qué la construcción es "no rentable" y condena al país a años de crisis? Esto opina Montse Cespedosa

La crisis de la vivienda es uno de los grandes problemas que lastran a los españoles, en especial a los más jóvenes. No en vano, los precios han subido un 53% desde 2014 y el Índice de Precios de Vivienda repuntó un 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025. En este contexto, voces influyentes como la de Montse Cespedosa han lanzado una tesis demoledora: España está condenada a años de crisis inmobiliaria porque, simplemente, no es rentable construir. Los datos oficiales respaldan esta alarma: mientras que la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) para construir en países comparables como Alemania y Francia ronda el 16,6% al 18%, en España esta cifra se desploma hasta apenas un 3,1%. Esta rentabilidad es, además, la más baja de toda la economía española.

Este abismo de rentabilidad, que la influencer achaca al encarecimiento de materiales, mano de obra y trámites burocráticos, es la clave que frena la oferta mientras los precios continúan al alza. El bajo retorno se explica por tres factores principales identificados por BBVA Research: márgenes contenidos debido a mayores costes de materiales y mano de obra; una baja rotación de activos (las ventas no alcanzan el 40% del valor de los activos frente al 80% en otros países); y un bajo apalancamiento. Cuando el suelo "duerme" en el balance de las empresas y promover tarda años, el inversor exige una prima de riesgo que hoy no se paga, llevando al capital a buscar proyectos más visibles y rentables fuera de España.

Sin embargo, el factor más impactante y frustrante es la excesiva burocracia, descrita por el Observatorio Internacional de Desarrollo Sostenible (ISDO) como el "factor más importante que limita la oferta". La maraña de permisos y la lentitud administrativa convierten la promoción de vivienda en un proceso largo e incierto. Se estima que hasta el 60% del tiempo total de desarrollo de un proyecto (aproximadamente tres años de cada cinco) se consume en trámites administrativos en lugar de en la construcción. Los retrasos en la concesión de licencias, que deberían ser de 90 días para obras importantes, alcanzan una demora media de 186 días, y en algunos municipios pueden extenderse hasta 16 meses.

El coste de esta lentitud no recae solo en las promotoras; se traslada directamente al comprador. La demora media de 12 meses en los trámites administrativos puede incrementar los costes de promoción en 13.000 € por vivienda, mientras que la excesiva burocracia podría suponer un aumento total de 39.000 euros en el precio de las viviendas nuevas, representando un 11% del coste total del proyecto. La consecuencia directa de esta oferta rígida y poco rentable es la escasez: el Banco de España ha cuantificado un déficit acumulado de entre 400.000 y 450.000 viviendas entre 2022 y 2024, una cifra que podría ser aún mayor según otras estimaciones.

Mientras el sector privado se ve paralizado por la falta de incentivos y el capital busca retornos más sólidos en el exterior, la demanda sigue imparable, impulsada por la migración neta, la reducción del tamaño del hogar y la concentración urbana. El mensaje de BBVA Research y los supervisores es claro: si la construcción sigue siendo un proceso largo, incierto y poco rentable, los precios seguirán tensos. Los analistas de Bankinter coinciden, pronosticando que los precios se encarecerán hasta un 8% este año. Para revertir esta tendencia y aliviar una crisis que parece no tener fin, la solución pasa por generar "proyectos viables y rápidos", lo que implica agilizar los trámites y clarificar las reglas, haciendo que España sea, finalmente, un lugar atractivo para construir viviendas.