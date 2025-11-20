El tren de alta velocidad conectará València y Alicante en solo 50 minutos en 2027

El Corredor Mediterráneo conectará con alta velocidad Almería y la Frontera a partir del año 2027. Así lo ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su intervención en el foro "Quiero corredor", que se está celebrando este jueves en el Roig Arena. Además, según ha podido saber Levante-EMV, periódico que comparte grupo editorial con Mediterráneo, esto permitirá la conexión de alta velocidad entre València y Alicante en 2027, con un trayecto aproximado de 50 minutos; y también con Barcelona, con una duración de cerca de dos horas; de este modo la segunda y la tercera ciudad española en número de habitantes estarán conectadas la alta velocidad. Esto será posible al completarse el recambio de la vía, con la introducción del ancho internacional en los tramos comprendidos entre Tarragona y Castellón y entre Xàtiva y La Encina, aún pendientes.

Todos los asistentes al último acto de 'Quiero Corredor' /

Si se conectan la segunda y la tercera ciudad española en número de habitantes estarán conectadas por el tren de alta velocidad, con un trayecto de aproximadamente dos horas según la información conocida previamente; y se cumplirán los últimos plazos previstos para su puesta en marcha. El miembro del Ejecutivo ha confirmado, además, la entrada en funcionamiento de tren de cercanías de alta velocidad que conectará las tres capitales de la Comunitat Valenciana, por lo que el trayecto entre València y Alicante sería más rápido que en la actualidad.

La conexión con Barcelona será posible cuando se complete la renovación de la vía, para adaptarla al ancho internacional, entre Tarragona y Castelló. En pocas semanas, según el ministro, se avanzará "un capítulo más". Según el socialista, el "estado actual de los trabajos es muy positivo" y, en estos momentos, se están perfilando "las fechas concretas del corte que será necesario" para instalar la nueva vía".

Plazos para varias obras

Puente sí que se ha comprometido en dar plazo de la conexión entre Barcelona y Valencia, porque "el final está muy cerca". En junio, se acabará la terminal de la Llagosta, que entrará en servicio, y la conexión con Martorell. En el caso de València, la Terminal Fuente de San Luis entrará en funcionamiento antes de junio del 2026, así como la conexión del puerto de Sagunto o del baipás de Almussafes. "Esto no solo nos dará servicio a esa zona industrial tan importante, sino que permitirá sacar muchos trenes de mercancías de la zona urbana como es Alfafar y Sedaví -, ha explicado- que ahora sufren el paso de estos trenes con mucho ruido por las noches". La conectividad del puerto de Castellón se espera para inicios de 2027. "Los avances en materia de mercancías son notables", ha aseverado.

El ministro ha hecho hincapié en que el "compromiso político está, la voluntad política está, el dinero está, es una cuestión simplemente de los condicionantes técnicos. En estos 8 años se han licitado obras por importe de 8.400 millones de euros". En el mediterráneo, se han adjudicado 6500 y se han ejecutado 5400. De esos, la cifra de ejecución de la mitad corresponde con estos dos últimos años. "Hoy estamos más cerca de ese 100% del potencial, hemos llegado a un ritmo de ejecución de en torno a los 1.300 millones al año", ha añadido. Se espera que en 2025, la ejecución supere esa cifra media.

"Los objetivos reales del Gobierno de España sobre todo pasan por acercarnos al potencial que tenemos, tenemos que afinar la coordinación y la ejecución para llegar al 100%". Sin embargo, uno de los puntos complejos es el tramo Granada-Almería, con unas "complicaciones técnicas importantes", por lo que Puente no está en condiciones de comprometerse a dar una fecha para conectar Algeciras y la Frontera. Sí que ha asegurado que, "desde Almería hasta la frontera, en 2027, la infraestructura estará concluida y esperemos que se pueda poner en servicio".

Además, Puente ha reconocido la tardanza en "una cuestión conceptual", al apostar en el pasado por una óptica "radial" y no "mallada", un concepto que "históricamente falló". Y ha añadido: "Si hablamos desde el punto de vista del inicio del corredor mediterráneo, cuando se toma enserio y se empieza a desarrollar, creo que no llegamos tarde". Ha comparado la situación con la puesta en marcha de un tren de alta velocidad entre Londres y Birmingham, un proyecto que comenzó en 2010 y del que "aún no hay un solo kilómetro de vía colocado", por lo que asegura que "muchas veces somos demasiado severos en el juicio con nosotros mismos".

AVE a 350 km/ h

La confirmación de los plazos llega pocos días después de que el AVE entre Madrid y Barcelona circulará hasta a 350 km por hora, lo que recortará el trayecto entre las dos ciudades en casi una hora, aunque de momento ese pico de velocidad no se trasladará a la conexión de la capital con la Comunitat Valenciana.