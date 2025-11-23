Ciberataques
Iberia denuncia un ciberataque que afecta a datos de clientes
La información extraída contiene nombres, apellidos y direcciones de correos electrónicos y, en menor medida, teléfonos y números de afiliación a Iberia Club, aunque aclaran que no se ha obtenido "ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia"
EFE
Iberia ha denunciado ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la Agencia de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el acceso externo no autorizado a un almacén de datos, que en ningún caso ha comprometido la seguridad de los vuelos.
Según ha indicado a EFE un portavoz de la aerolínea, se trata de un repositorio de comunicación alojado y administrado por un tercero y la información contenida en ese sistema de intercambio de información es "limitada y no es operacional", si bien se han obtenido algunos datos personales de clientes.
La información extraída contiene nombres, apellidos y direcciones de correos electrónicos y, en menor medida, teléfonos y números de afiliación a Iberia Club, aunque la misma fuente aclara que no se ha obtenido "ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia".
Aunque sí se han extraído algunos códigos de reserva para vuelos futuros, no hay constancia de momento de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta con ellos.
La aerolínea se ha puesto en contacto con los clientes afectados, y ha tomado medidas de seguridad adicionales, entre las cuales figura un doble factor de modo que sólo los clientes pueden gestionar sus reservas.
Iberia lamenta las molestias que este ataque pueda causar a sus clientes y ha activado un número de teléfono gratuito (900111500) para que estos comuniquen cualquier incidencia, sospecha o anomalía.
