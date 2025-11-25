Paro laboral
Iryo cifra en un 15% el seguimiento de la huelga de personal de oficinas y mantenimiento
Se han cancelado 14 trenes, pero todo el pasaje ha sido recolocado en otros convoyes
EFE
La empresa ferroviaria Iryo cifra en un 15 % el seguimiento de la huelga del personal de oficinas y mantenimiento convocada por el sindicato CGT, que por el momento no ha facilitado datos de seguimiento.
La huelga, para la que los servicios mínimos se situaban en el 73 %, ha obligado a la compañía a cancelar 14 trenes, pero todo el pasaje ha sido recolocado en otros convoyes, según fuentes de Iryo consultadas por EFE.
El sindicato CGT convocó la huelga para el personal de mantenimiento y oficinas de Iryo durante los días 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre en protesta por la falta de avances para firmar un convenio colectivo, aunque el paro no afectará a los maquinistas.
Iryo destaca que mantiene su "total disponibilidad" para reanudar cuanto antes la mesa de negociación, abierta desde junio de 2024.
- Aceleran las obras de los nuevos vestuarios del Villarreal que irán unidos a La Cerámica por una pasarela aérea
- Un árbitro de Castellón hace desalojar toda la grada y la cantina por miedo a una agresión
- El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
- La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón
- La emboscada al recaudador de las tragaperras de Castellón
- Crisis en Azteca Cerámica: el administrador concursal buscará un 'final ordenado' a la veterana empresa