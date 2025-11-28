Los clientes pagarán en su recibo de luz casi el doble por el ‘escudo’ de paradas urgentes de fábricas: 255 millones en seis meses

España refuerza uno de los escudos clave con los que se intenta evitar grandes desajustes en el sistema eléctrico. El país puso en marcha durante la crisis energética un mecanismo que permite forzar la parada de grandes fábricas industriales para recortar rápidamente el consumo de electricidad en caso de que haya riesgo de desajustes graves en el sistema eléctrico, cuando hay riesgo de no tener suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda y tener suficiente margen de reserva.

Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico español, ha celebrado este viernes una nueva subasta en busca de factorías industriales o compañías energéticas dispuestas a parar a momentos su actividad durante el primer semestre de 2026 en caso de emergencia a cambio de una retribución millonaria. Las compañías adjudicatarias ofrecen la subasta una cantidad de potencia eléctrica que pueden dejar de utilizar durante unas horas y el precio al que están dispuestas a dejar de funcionar.

Red Eléctrica ha reforzado el mecanismo con más empresas industriales dispuestas a parar, con más potencia eléctrica disponible para asegurar el buen funcionamiento del sistema y con más horas en las que el gestor puede ordenar el parón de factorías en caso de ser necesario. Y el coste que pagarán todos los clientes en el recibo de luz para cubrir el coste de este servicio se ha disparado.

El resultado de la puja del denominado servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) es que cerca de una treintena de grandes grupos industriales percibirán durante el primer semestre de 2026 una retribución fija de 255,5 millones de euros, con un fuerte incremento del 80% en relación al coste equivalente durante este año. La anterior subasta marcó una retribución de 283 millones para las fábricas dispuestas a parar en caso de ser necesario, pero en este caso eran los pagos que han recibido durante todo 2025 (la nueva subasta fija las condiciones de pagos sólo para la primera mitad de este ejercicio). Además de esa retribución fija las empresas que reciban la orden de parar percibirán unos pagos variables adicionales.

Red Eléctrica de España (REE) contará con un total de 1.725 megavatios (MW) de potencia ofrecida por instalaciones peninsulares de demanda para aportar una mayor flexibilidad a la operación, un 50% más que la que había para este año. La gran industria que ha resultado adjudicataria ha confirmado su disponibilidad a parar 2.279 horas entre enero y junio (un 4% más que el equivalente al conjunto de este año) y a un precio medio de 65 euros por cada megavatio hora (frente a los 56,4 euros por MWh de este ejercicio).

Más de 775 millones desde 2023

Los 255,5 millones que pagarán los clientes entre enero y junio del próximo año, se suman a los 520 millones ya abonados desde que el mecanismo se puso en marcha a mediados de 2023. En total, la factura eléctrica ha asumido en este tiempo 775 millones a fábricas dispuestas a parar, además de los pagos variables cada vez que se activa de manera efectiva el escudo de protección.

Las fábricas que reciben la orden de parar o reducir su actividad han solicitado participar de este sistema de forma voluntaria a cambio de una retribución fija millonaria cada año, y de otra variable en función del número de veces en que se activa el mecanismo y el precio de la electricidad en esos momentos. Un sistema de reacción que resulta mucho más barato que otras opciones para resolver posibles desajustes, como por ejemplo activar centrales de gas para elevar la producción, según destacan desde REE.

Precisamente desde el apagón de abril y en principio hasta bien entrado 2026, Red Eléctrica está aplicando un modo de operación reforzada para dar más estabilidad al funcionamiento del sector y reducir al mínimo la posibilidad de un nuevo colapso. Una fórmula que da robustez adicional a la red frenando un poco el uso de las renovables y primando la utilización de energías tradicionales, especialmente las centrales de gas. Y es por eso que esta seguridad extra está implicando un coste extra en el precio final de la electricidad que REE ha cifrado hasta ahora en 422 millones de euros, que se traslada casi directamente al recibo de de luz de millones de hogares con tarifa regulada y que se cargará en diferido para el resto de clientes.

Más horas disponibles

De cara a 2026, Red Eléctrica ha impulsado una reforma del sistema que sirve para detener fábricas de la gran industrial para reducir el consumo de electricidad en caso de urgencia, y podrá aplicar ya las nuevas medidas que agilizan y amplían su alcance tras el ‘ok’ recibido de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).Y por otro, al margen de esa reforma estructural, Red Eléctrica también ha decidido extender las horas en que podrá aplicar el mecanismo de parar factorías e incluir periodos -en las horas centrales del día- que hasta ahora quedaban fuera por considerarlo innecesario.

Desde Red Eléctrica se justifican los cambios para ampliar las horas en que podrán detenerse las plantas de la gran industria simplemente como resultado de un “análisis técnico y estadístico” del funcionamiento del mecanismo en los años previos. Hasta ahora el operador del sistema consideraba innecesario aplicar el mecanismo en las horas centrales de los días laborables (precisamente en la que se desencadenó el gran apagón del 28 de abril).

En plena resaca del histórico apagón del pasado abril, todos los mecanismos para garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de todo el sistema eléctrico están bajo lupa. El Sistema de Respuesta Activa de la Demanda no está concebido específicamente para evitar grandes apagones. El sistema busca garantizar que el mercado eléctrico tenga reserva de energía suficiente en sus servicios especiales de ajuste, reduciendo la demanda en caso de que exista riesgo de que la producción eléctrica prevista no sea suficiente para cubrir con todas garantías la demanda prevista y tener suficiente margen de reserva. “Este servicio resuelve desbalances de potencia activa, por lo que no tiene que ver con las causas del incidente [del apagón], ni aporta recursos al control dinámico de tensión”, apuntan desde la compañía presidida por Beatriz Corredor.

Desde Red Eléctrica siempre se ha negado que en las ocasiones en que se activó el SRAD (las últimas veces fue en el pasado diciembre, cuando tuvo que hacerlo dos días consecutivos) que en ningún momento hubiese habido riesgo de apagón, subrayando que lo que buscaba el sistema es hacer ajustes en el mercado eléctrico para mantener un margen suficiente de reserva para cubrir todas las necesidades de consumo y que siempre funcionó perfectamente.

Reforma del plan

La CNMC ha aprobado cambios en los procedimientos de operación del SRAD, a petición de Red Eléctrica de España (REE) y para adaptarlos a la nueva normativa europea. Unos cambios en el funcionamiento del sistema para reducir el tiempo en que las fábricas tienen que frenar su actividad, aumentar el número de factorías obligadas a parar permitiendo que participen plantas más pequeñas y dar mayor flexibilidad al servicio.

Red Eléctrica hasta ahora ha venido celebrando subastas anuales en busca de factorías industriales o compañías energéticas dispuestas a parar a momentos su actividad en caso de emergencia a cambio de recibir una retribución millonaria. Entre los cambios introducidos en el mecanismo figura que a partir de 2026 la celebración de las subastas sea cada seis meses y con la posibilidad de convocar pujas para periodos aún más cortos con una autorización especial de la CNMC.

El sistema de respuesta activa de la demanda está diseñado para aplicarse sólo en momentos puntuales para asegurar la continuidad del suministro en situaciones de escasez de energía en servicios concretos de ajuste del mercado eléctrico (como la reserva de sustitución o la regulación terciaria). Red Eléctrica podrá ejecutar las paradas forzosas de las factorías más rápidamente y poder reactivarlas de manera más ágil. La reforma del mecanismo contempla reducir a sólo 12,5 minutos el plazo máximo de que disponen las fábricas para parar desde que reciben la orden, frente a los 15 minutos de preaviso de que disponen actualmente. Y también se quiere reducir la duración máxima de la parada de las instalaciones industriales, desde las tres horas actuales de apagado máximo a sólo dos horas.

La reforma también contempla una flexibilización de las condiciones del servicio para que participen más fábricas permitiendo la entrada de factorías más pequeñas que hasta ahora. Actualmente sólo pueden participar en el SRAD empresas que puedan ofrecer una capacidad de recorte de la demanda de un megavatio (MW) o más. A partir de ahora las industrias con al menos una potencia de 0,1 MW podrán unirse para presentar ofertas conjuntas en la subasta sumando paquetes de al menos 1 MW.