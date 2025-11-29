Transformación Digital excluye a Telefónica y deja desierto el contrato estatal de ciberseguridad del lote 3

La Mesa de Contratación de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado ha propuesto la exclusión de la UTE formada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones (UTE TdE-TSOL) como adjudicataria del lote 3 del contrato de comunicaciones de la AGE, correspondiente a los servicios de interconexión de centros de datos, seguridad e Internet.

La decisión, según recoge Europa Press, se fundamenta en que Govertis Advisory Services, la filial que aportaba la solvencia técnica a la UTE, carece del plan de igualdad inscrito en el registro oficial, un requisito obligatorio para contratar con el sector público.

El acta de la reunión, celebrada el 12 de noviembre, señala que Govertis supera los 50 empleados y, por tanto, está legalmente obligada a contar con un plan de igualdad registrado. Al verificarse su ausencia en el sistema Regcon, la Mesa concluye que concurre una prohibición de contratar contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), lo que invalida la oferta de la unión temporal. La filial figuraba como empresa que aportaba la solvencia técnica comprometida, de modo que la falta de documentación afecta directamente a la aptitud de la propuesta.

Antes de la decisión, la UTE planteó sustituir a Govertis por otra sociedad del grupo, Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT), alegando que esta última ya disponía de los perfiles y capacidades requeridas. Sin embargo, la Mesa rechazó la modificación al considerar que implicaría alterar la oferta una vez cerrado el plazo de presentación, lo que vulneraría los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia.

La exclusión tiene un efecto inmediato: el lote 3 queda desierto, ya que no existe ningún otro licitador con oferta clasificada en este tramo del contrato. Se trata de un bloque relevante dentro de la tercera fase del programa de servicios consolidados de telecomunicaciones, diseñado para centralizar y modernizar las comunicaciones de la Administración General del Estado y organismos dependientes.

El órgano colegiado también ha elevado una consulta al órgano de contratación acerca de las posibles implicaciones en el lote 1, que igualmente tenía a la UTE de Telefónica como adjudicataria propuesta.

La decisión final podría extenderse a otros servicios si se concluye que la misma causa de exclusión afecta a más de un lote.

No es la primera vez

Este es el segundo caso reciente en el que la Mesa de Contratación aplica la prohibición contemplada en la LCSP por la falta de planes de igualdad registrados: la oferta presentada por MaSOrange ya fue anulada por el mismo motivo semanas antes.

Desde la entrada en vigor de la exigencia, el cumplimiento formal de estos planes se ha convertido en un factor determinante en las grandes licitaciones TIC, especialmente en contratos que afectan a servicios críticos como las comunicaciones y la ciberseguridad del sector público.

El expediente continuará ahora su tramitación en manos del órgano de contratación, que deberá decidir si confirma la exclusión y, en su caso, cómo reorientar la prestación de los servicios incluidos en un lote que, por el momento, queda sin adjudicatario.