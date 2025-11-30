Alberto Herrera, 33 años, reflexiona sobre los autónomos: "Los mismos que se meten con las grandes empresas celebran que haya menos autónomos, siendo la frutería de Paqui"

Preservar la salud mental, tener un equilibrio entre la vida personal y la profesional, disponer de tiempo libre… Son muchos los motivos detrás del rechazo de algunos jóvenes a ser jefes, un fenómeno que ha dado pie al concepto ‘conscious unbossing’. Solo el 20% de los jóvenes de la Generación Z aspira a ocupar cargos directivos. Un dato recogido en el programa Herrera en COPE, en el que se abordó un fenómeno laboral que está marcando a las nuevas generaciones. Este cambio de mentalidad refleja una preferencia por el bienestar personal frente al poder o la responsabilidad jerárquica. Casos como el de Lourdes, que rechazó un ascenso para no sacrificar su equilibrio personal, o el de María, que renunció a su puesto de directora de marketing tras un año, ilustran este nuevo paradigma laboral.

Lucía, otra joven entrevistada por el programa, relató que rechazó una promoción al ver que quienes ocupaban altos cargos en su empresa no eran felices ni tenían tiempo para su vida personal. Para ella, la felicidad estaba por encima del prestigio profesional, incluso si eso implicaba renunciar a un sueño de toda la vida. Este cambio de prioridades refleja una generación que valora la calidad de vida sobre la escalada laboral.

Renunciar a liderar para ganar en calidad de vida

El analista económico Fernando Trías de Bes relacionó esta tendencia con el conocido “Principio de Peter”, que sostiene que las personas son ascendidas hasta alcanzar su nivel de incompetencia. Según él, los jóvenes de hoy prefieren evitar ese punto y mantenerse en posiciones donde se sientan competentes y tranquilos. Esta mentalidad cuestiona la estructura jerárquica tradicional de las empresas y promueve modelos más horizontales.

De hecho, Mireya de las Eras, profesora del IESE, señaló que el futuro empresarial se encamina hacia organizaciones más descentralizadas, con menos mandos intermedios y estructuras en red. Este enfoque, ya adoptado por algunas compañías, busca agilidad y eficiencia a través de la colaboración más que de la jerarquía.

Alberto Herrera, conductor del programa, reflexionó sobre cómo el trabajo ha pasado de ocupar el centro de la vida a tener un papel más secundario. Si bien considera positivo que las personas prioricen su bienestar, le preocupa cómo esta mentalidad puede afectar la productividad y competitividad de un país. Trías de Bes coincidió en que hay un choque cultural entre la visión tradicional del trabajo y las nuevas demandas de flexibilidad y equilibrio personal.

La paradoja del emprendimiento en España

En ese contexto, Herrera destacó una aparente contradicción social: “Los mismos que critican a las grandes empresas por tener jefes millonarios celebran que haya menos autónomos, siendo la frutería de Paqui o la peluquería de Manolo”. Con esta frase, el periodista cuestionó la incoherencia de quienes defienden la justicia social mientras aplauden medidas que perjudican a los pequeños emprendedores.

Trías de Bes respaldó esta idea al señalar que el tejido empresarial español está muy fragmentado. Según explicó, existen muchos autónomos y microempresas, junto a grandes corporaciones, pero falta ese “término medio” de compañías medianas. Esa polarización genera leyes que las pequeñas empresas no pueden asumir, mientras las multinacionales sí logran adaptarse sin dificultades.

Por último, el economista advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Citó el caso de una gran empresa alimentaria que planea despedir a 15.000 empleados en Europa, de los cuales 12.000 desempeñaban tareas administrativas que ahora serán automatizadas. Trías de Bes concluyó que el futuro del trabajo se dividirá entre quienes piensen y tomen decisiones, y quienes gestionen sistemas inteligentes, marcando una nueva frontera laboral y social.