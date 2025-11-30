Gonzalo Bernardos advierte sobre el retraso de la edad de jubilación a los 70 años: "Preparaos para lo que viene"

¿Se retrasará la edad de jubilación en España? Según el economista Gonzalo Bernardos es una opción más que probable. No seremos el primer país en hacerlo. Dinamarca ha anunciado que elevará la edad de jubilación a los 70 años. Es el primer país en legislar para que instaurar este cambio. "Preparaos para lo que viene", advierte el experto y colaborado de televisión.

Dinamarca tendrá la edad de jubilación más alta de Europa a partir de 2040. Esa es la fecha en la que se ha fijado esta cambio que se ha hecho posible después de que el Parlamento danés aprobase este jueves por 81 votos a favor y 21 en contra elevar la jubilación a los 70 años.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar...

La medida es una consecuencia de la amplia reforma del sistema de bienestar aprobada en 2006 en el país.

Este cambio en la edad en la que los daneses dejarán de trabajar para poder cobrar la jubilación no parece descabellado que pueda llegar a España, tal como apunta Bernardos. "Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o temprano", ha dicho.

En la actualidad, la edad de jubilación en España está fijada en los 66 años y ocho meses para las personas con menos de 38 años y tres meses cotizados. La edad de jubilación es de 65 años para las personas que sumen 38 años y tres meses cotizados.