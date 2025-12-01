Airbus da por resuelto el problema en sus A320 y cifra en "menos de 100" los aviones que aún no se han reparado

Airbus cifró este lunes en "menos de 100" los aviones de su modelo A320 que siguen sin poder volar porque necesitan una modificación en el propio aparato del sistema informático tras la identificación de un incidente técnico que afectó en total a unos 6.000 y que en la mayoría ya se ha conseguido resolver.

En un comunicado, el fabricante aeronáutico europeo insistió en que "la gran mayoría" de esos 6.000 ya han recibido "las modificaciones necesarias" y que está trabajando con las compañías que operan las "menos de 100 aeronaves restantes", que mientras tanto van a tener que continuar en tierra. Esas modificaciones tienen que ser llevadas a cabo por proveedores de Airbus, precisó a EFE una portavoz, y dijo que el fabricante está trabajando con las aerolíneas precisamente para agilizar esas operaciones.

Preguntada sobre el tiempo en que se tardará para resolver el problema para ese centenar de aviones restantes, la portavoz respondió que depende de la disponibilidad de las piezas necesarias y del lugar en el que se encuentran. En la inmensa mayoría de los aparatos, las modificaciones se pudieron hacer a distancia, con una simple actualización del programa informático, pero en las versiones más antiguas del A320 eso no es posible y hace falta una intervención directa en el aparato.

Airbus lanzó la alerta el pasado viernes al indicar que se había detectado un fallo en los sistemas de control de los A320 a partir de un incidente con un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue el pasado 30 de octubre entre Cancún, en México, y Newark, en Estados Unidos, que tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, en Florida. En concreto, se descubrió que los dispositivos de control del avión habían sufrido una disfunción por su exposición a altas radiaciones solares.

Eso condujo a imponer una modificación informática en unos 6.000 aviones del A320, que es el avión más vendido del mundo.

En su comunicado de este lunes, Airbus se disculpó por "cualquier dificultad o retraso que este evento haya causado a los pasajeros y a las aerolíneas". En paralelo, agradeció a sus clientes, a las autoridades, a los empleados y a todas las partes implicadas "su apoyo en la implementación de estas medidas y por su comprensión de la decisión de Airbus de priorizar la seguridad por encima de cualquier otra consideración".