El retroceso económico de la juventud: "Es increíble que los jóvenes vean reducido su salario"

El panorama económico para la juventud española ha dado un giro alarmante, marcando un hito negativo por primera vez en casi una década. Según el experto financiero José María Camarero, resulta “increíble que los jóvenes de 25 años vean cómo se reduce su salario”. Esta incredulidad se basa en datos concretos: el salario medio que perciben los jóvenes de 16 a 24 años en España se redujo un 1% en 2024, situándose en 1.372,8 euros brutos mensuales. Esta caída, la primera en ocho años, se produce en un contexto que Camarero califica de "favorable", con un "récord de empleo" a nivel nacional.

Este descenso contrasta fuertemente con la tendencia general del país. Mientras los jóvenes experimentaban una devaluación salarial, el sueldo medio del conjunto de los trabajadores españoles se incrementó un 5% en 2024, alcanzando los 2.385,6 euros mensuales. La brecha generacional se amplía significativamente, ya que el grupo de trabajadores de 55 y más años fue el que experimentó la mayor subida, un 8,2%, cobrando de media 2.680 euros brutos al mes. De hecho, los jóvenes han sufrido la pérdida de poder de compra más acusada desde antes de la pandemia, pues el crecimiento de sus sueldos (15,9%) ha sido inferior al alza de los precios acumulada (18,8%).

El descenso salarial juvenil resulta paradójico, dado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), crucial para este colectivo, se incrementó un 5% el año pasado. La principal explicación de esta devaluación, respaldada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentra en el "efecto composición". Si bien los sueldos a tiempo completo y a tiempo parcial crecieron en 2024, el sueldo medio general baja debido a la mayor proporción de jóvenes empleados a tiempo parcial, cuyos sueldos medios son notablemente más bajos (819 euros) frente a los de tiempo completo (1.786 euros). Camarero subraya que esta situación es resultado de que "al final se recurre a los contratos parciales y estratagemas por parte de las empresas".

A nivel estructural, la diferencia salarial se explica por la concentración de los jóvenes en los salarios más bajos debido a su menor antigüedad y experiencia laboral, además de la mayor proporción de contratos temporales y empleo a tiempo parcial. En contraste, los trabajadores de más edad tienen un peso relativo mayor en los salarios más altos debido a una mayor proporción de contratos indefinidos, mayor antigüedad y experiencia. Como resultado, la brecha salarial entre los jóvenes de 20 a 24 años y la media nacional se sitúa ya en el 45%.

Según explicó el experto financiero Camarero ‘La Sexta Xplica’, subyace a esta precariedad un problema de representación: los jóvenes son "minoría en esta sociedad", lo que reduce su poder de influencia para que se atienda su situación. Esta debilidad demográfica y política tiene consecuencias directas en la asignación de recursos. Expertos señalan que el actual modelo económico destina una parte creciente del gasto público (un 30%) a pensiones, mientras que se financia mínimamente a las políticas clave destinadas a los jóvenes. Algunas propuestas apuntan a la necesidad de equilibrar este gasto, sugiriendo que por cada euro adicional gastado en mayores, se añada uno más para políticas juveniles.

Esta triple circunstancia —salarios bajos, precios altos y vivienda inaccesible— trunca inevitablemente las aspiraciones de una generación. La situación es tan insostenible que ser joven es sinónimo de "inseguridad, precariedad y falta de expectativas". La dificultad de emancipación se evidencia en la vivienda: un joven que quiera independizarse en solitario tendría que dedicar el 92% de sus ingresos a pagar el alquiler, una relación contractual insostenible a largo plazo. De hecho, estudios confirman que los jóvenes españoles ganan un 20% menos de lo que ganaban sus padres a su misma edad.