Hacienda ya no necesita papel ni inspectores: así te vigila ahora según Emilio Baena

La transformación silenciosa de la Agencia Tributaria ya es un hecho. Lo que antes dependía de expedientes en papel y revisiones manuales, hoy se decide en cuestión de segundos gracias a complejas herramientas de Big Data e inteligencia artificial (IA). Así lo advierte Emilio Baena, extrabajador de Hacienda durante más de una década, que alerta de que “ya no hace falta que un inspector te revise: lo hace un algoritmo, 24/7”. Sus palabras, difundidas en redes profesionales, resumen una revolución tecnológica que está cambiando por completo la relación entre contribuyentes y administración.

Baena explica que cada español —ya sea asalariado, autónomo o empresa— cuenta con un perfil de riesgo dinámico, una puntuación que se actualiza en tiempo real a partir de millones de datos. La Agencia Tributaria no solo cruza ingresos y gastos: también detecta movimientos bancarios inusuales, operaciones internacionales, uso de criptomonedas, exceso de efectivo, incoherencias entre bancos y plataformas o la presencia del contribuyente en registros internacionales. Cualquier anomalía dispara alertas. “Planificar no es evadir, pero no basta con ser legal: también hay que parecerlo”, advierte el extrabajador, subrayando que una inspección “te quita tiempo, recursos y sueño”.

La IA que describe Baena no es una aspiración futura: forma parte del Plan Estratégico 2024-2027 de la Agencia Tributaria. Según estos documentos oficiales, el organismo ha reforzado sus sistemas de análisis automatizado, desde el aprendizaje automático para detectar errores en la declaración de la Renta hasta herramientas capaces de identificar falsos no residentes, vigilar grandes patrimonios o descubrir discrepancias flagrantes entre el nivel de vida y la renta declarada. Para ello, Hacienda trabaja con más de 70 bases de datos, analiza facturas, consumos, movimientos de tarjetas, registros de embarcaciones y vehículos, e incluso utiliza web scraping para detectar alquileres turísticos o actividad económica oculta.

Este nuevo ecosistema tecnológico explica por qué en los últimos años se han multiplicado los casos de fraude detectados gracias a algoritmos. Autónomos y pequeñas empresas están especialmente bajo la lupa: desde inconsistencias en sus rendimientos, hasta sociedades instrumentales creadas para desviar gastos personales o aparentar menos riqueza de la real. El Plan de Control Tributario 2025 va incluso más allá y pone el foco en contribuyentes con “grandes signos de riqueza y pocas rentas declaradas”, estructuras complejas que requieren un análisis más profundo, pero que la IA permite localizar con mayor precisión.

Sin embargo, esta revolución no llega sin controversia. Los asesores fiscales muestran preocupación por la opacidad de los algoritmos, la dificultad para conocer los criterios de selección de inspecciones y el riesgo de sesgos. El propio Supremo ya ha advertido que no se puede justificar una entrada domiciliaria únicamente con datos estadísticos o comparaciones masivas. Aun así, Hacienda sostiene que la decisión final siempre recaerá en un humano y que el uso de IA se someterá a principios éticos, transparencia limitada por ley y plena protección de datos.