Un regalo de Navidad para toda la vida

Llegó diciembre. Mes en el que hay una mezcla de prisas por las compras navideñas, la ilusión por estar con los seres queridos y los buenos propósitos para el año nuevo.

Entre luces, villancicos y turrones, en la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, tarde o temprano, suelen aparecer unos básicos tecnológicos: la nueva consola de videojuegos, el patinete eléctrico, el último smartphone, los auriculares inalámbricos o la tableta.

Pero… ¿y si esta Navidad les pides un regalo diferente? Uno que no pase de moda, no se rompa y, sobre todo, abra puertas para el mañana; uno que, con disciplina, constancia y tiempo, puede convertirse en experiencias y oportunidades que hoy parecen inalcanzables: estudiar un año en el extranjero, comprar un coche o pagar la entrada de una vivienda. Y eso pensando en los hijos; si el destinatario fueras tú, podría significar adquirir un apartamento en la playa, montar un negocio, dar la vuelta al mundo o disfrutar de una jubilación ociosa y tranquila.

Ya va, ya desvelo cuál es el mejor regalo de esta Navidad: poner en práctica un principio básico, sencillo y poderoso como es el ahorro a largo plazo. Sí, estás leyendo bien. Porque, con él, das un primer paso de cara a intentar hacer realidad todas esas necesidades o deseos que hoy consideras imposibles. Efectivamente, y a menos que el próximo 22 de diciembre te toque la Lotería, se trata de metas que requieren de una buena planificación financiera.

Así que te propongo que pidas, en tu carta de este año a Papá Noel o a los Reyes Magos, los servicios de un buen asesor financiero que te acompañe en la gestión de tus finanzas. Que te ayude a elaborar una buena planificación financiera, con las herramientas adecuadas en función de tus necesidades y perfil. Y, después, te pongas como uno de los buenos propósitos del año nuevo ser constante y disciplinado/a, aportando cada mes un dinero, aunque sea una cifra modesta, para mantener vivo ese hábito del ahorro.

Porque el ahorro a largo plazo —el que transforma la vida de una persona o una familia— no se construye a base de impulsos de última hora, sino poco a poco, con rutina, convirtiéndose en hábito mensual.

Déjanos que, como asesores financieros, te ayudemos a hacer el mejor regalo de esta Navidad proponiéndote las herramientas adecuadas para conseguirlo con una estrategia adaptada a tu vida, capaz de convertir pequeñas aportaciones en grandes oportunidades.