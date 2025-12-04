El carnicero viral que enseña a ahorrar en plena campaña navideña: “Pagarás más y te llevarás lo que quede”

Con diciembre ya en marcha y las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, miles de familias afrontan uno de los momentos más temidos del año: la compra para las comidas y cenas de Navidad. Este 2025, además, el reto es mayor. La inflación alimentaria continúa al alza —la carne acumula subidas de más del 10% y otros productos esenciales se han encarecido un 36% desde la pandemia—, lo que convierte cada ticket en un pequeño examen de supervivencia económica. En este contexto, un carnicero español se ha convertido en la voz más escuchada por quienes buscan ahorrar sin renunciar a un buen menú festivo.

Se trata de Mariano Sánchez, conocido en TikTok como El As Carnicero, que acumula miles de seguidores gracias a sus trucos para abaratar la compra navideña. Y este año, asegura, el margen de maniobra ya es mínimo: “El que no haya comprado aún, que no espere más. En una semana los precios subirán y la mejor carne estará agotada”, advierte en uno de sus últimos vídeos, que se ha hecho viral.

Su mensaje, lejos de sembrar alarma, pretende ofrecer una estrategia realista para quienes aún no han hecho la compra. La clave, insiste, está en adelantarse incluso dentro del propio mes. “No es lo mismo comprar el 4 de diciembre que el 20. En esas dos semanas se dispara todo”, explica. Según él, el incremento no es casual: responde a la enorme demanda que se concentra en pocos días y a la tensión logística de distribuidores, supermercados y carnicerías tradicionales.

Mariano recomienda comprar ya todo lo que pueda congelarse sin perder calidad, desde piezas de vacuno y cordero hasta pollos rellenos, embutidos y fondos para sopas. “Tu carnicero de confianza te lo prepara con tiempo, con calma… y tú lo congelas. Llegará Nochebuena y no tendrás que pelearte con nadie ni pagar un euro de más”, afirma. Además, recuerda que “las cámaras están preparadas para conservar los productos sin problema siempre que se congelen frescos”.

Su consejo coincide con los avisos de la OCU, que cada año detecta subidas repentinas de precio en torno al 12–18 de diciembre. La organización insiste en que muchos productos, especialmente carnes y pescados, “se disparan justo cuando más gente espera para comprarlos”. Por eso, ambas voces animan a dejar atrás la vieja costumbre de comprar “cuando toque” y sustituirla por una planificación mucho más anticipada.

Preparar las cenas de Navidad con antelación es un acierto. / Timolina

El carnicero también recuerda otro error típico de estas fechas: ir sin lista. Quienes improvisan, asegura, acaban pagando más y comprando cosas que no necesitan. “En diciembre todo juega en tu contra: las prisas, las colas, las ofertas engañosas, la música del supermercado… Todo está pensado para que gastes más”, explica. Por eso propone decidir el menú hoy mismo, revisar qué se puede congelar y qué no, y cerrar un presupuesto firme. Y, a estas alturas de diciembre, su advertencia final es clara: “El mejor día para comprar era la semana pasada. El segundo mejor día es hoy.”