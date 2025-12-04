El giro inesperado del Ingreso Mínimo Vital: Devoluciones, recortes y un gasto récord que desborda a la Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) afronta en 2025 uno de los años más convulsos desde su creación. Lo que nació como una red de seguridad económica para los hogares más vulnerables ha desencadenado un efecto inesperado: miles de beneficiarios están recibiendo comunicaciones para devolver parte de la ayuda, al mismo tiempo que el Estado ha tenido que inyectar un 50% más de fondos para cubrir un gasto que ya supera los 4.600 millones de euros. La situación ha despertado inquietud entre quienes dependen de esta prestación, especialmente tras confirmarse que algunos podrán quedarse hasta cinco años sin cobrarla si incumplen la normativa.

Una de las claves del conflicto está en el mecanismo de regularización anual de ingresos. El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explicó recientemente que las cuantías del IMV abonadas durante el año se calculan con los ingresos del ejercicio anterior, lo que provoca ajustes una vez que la Agencia Tributaria confirma las declaraciones de la Renta. Este desfase ha generado dos escenarios opuestos: familias que cobrarán atrasos y otras que deberán devolver lo recibido de más. En muchos casos, los avisos están llegando ahora, acompañados de cartas con cálculos de diferencias y plazos de pago.

La Seguridad Social reconoce que estos cobros indebidos se han convertido en un problema estructural y, de hecho, la Ley 19/2021 establece sanciones que pueden llegar a la devolución de hasta seis mensualidades completas e incluso la inhabilitación para solicitar de nuevo el IMV durante entre dos y cinco años en las infracciones más graves. Entre las conductas sancionables destacan no comunicar cambios de ingresos, no entregar documentación requerida o participar en actividades incompatibles con la ayuda. La administración insiste en que muchos errores son involuntarios, pero la ley no distingue entre despistes y negligencias cuando existe un perjuicio económico.

El sistema de doble revisión implantado este año —en mayo con datos provisionales y en octubre con datos definitivos— busca reducir el volumen de devoluciones. Aun así, las cifras muestran que la situación sigue siendo tensa: en la última revisión, el IMV se mantuvo igual en la mitad de los hogares, subió en un 30%, bajó en un 19% y se suspendió en un 2%. Todo ello en un contexto en el que el número de beneficiarios no deja de crecer: más de 2,3 millones de personas, de las cuales un millón son menores, dependen ya de esta prestación.

El incremento de beneficiarios explica, en parte, por qué la Seguridad Social ha agotado el presupuesto destinado al IMV en septiembre, obligando al Gobierno a aprobar modificaciones extraordinarias que elevan el gasto un 53% por encima de lo previsto. El Ministerio que dirige Elma Saiz ya ha desembolsado 4.655 millones y tendrá que seguir ampliando dotación para sostener la prestación hasta final de año. Aun así, el Ejecutivo defiende que estas ampliaciones son una muestra de compromiso y que en diciembre se anunciará una nueva revalorización, previsiblemente superior a la del IPC, para 2026.

Mientras tanto, la recomendación de los expertos es clara: revisar periódicamente el expediente en la sede electrónica y comunicar cualquier cambio en ingresos o situación familiar en un plazo máximo de 30 días. La Seguridad Social recuerda que, en caso de deuda, se puede solicitar un plan de pago o compensarlo mediante descuentos mensuales, pero ignorar una notificación puede convertir un error leve en una sanción grave o muy grave.