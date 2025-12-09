Petroleras, gasolineras y transportistas se revuelven contra el 'megaplán' del Gobierno que impulsa sólo el coche eléctrico

El Gobierno y la industria de la automoción han diseñado mano a mano una estrategia conjunta para impulsar al máximo al sector nacional del motor en los próximos años y orientarlo a la fabricación y venta de vehículos eléctricos como su gran oportunidad de futuro. El Plan España Auto 2030 concentra todos sus esfuerzos en impulsar el coche eléctrico, con nuevos programas millonarios de reparto de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y al despliegue de puntos de recarga, y volcándose en la captación de inversiones para producir baterías y de nuevos programas de fabricación local de modelos para blindar la cadena industrial de la movilidad eléctrica.

Un ‘megaplán’ volcado casi en exclusiva en el coche eléctrico que está levantando ampollas en algunos sectores económicos. Petroleras, gasolineras, distribuidoras de combustibles, transportistas y el del autobús se revuelven contra la intención del Gobierno y de los fabricantes de coches agrupados en la patronal Anfac de concentrar la hoja de ruta sólo en el coche eléctrico y reivindicar que se impulse también el uso de los combustibles renovables para impulsar la descarbonización del automóvil.

Las patronales de las grandes petroleras (AICE, que agrupa a Repsol, Moeve, BP o Galp), de los operadores petrolíferos independientes (UPI), de los distribuidores de combustibles (Aevecar, ATLiq y Codigasoil) de los productores de biocombustibles (Appa Biocarburantes y Bio-E) de los camioneros (Astic y CETM) y del transporte de viajeros por carretera (Confebús) se han unido para reclamar un rediseño y ampliación del Plan Auto 2030 para reconocer la contribución de los combustibles renovables a la descarbonización de todos los modos de transporte, también por carretera, que supone más del 80% de la movilidad en España y es responsble de cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La decena de asociaciones empresariales exigen en un comunicado conjunto ampliar el enfoque del Plan Auto 2030 para que no esté sólo centrado en el coche eléctrico y que, bajo el principio de neutralidad tecnológica, se ofrezcan más soluciones de descarbonización que se adapten mejor a cada consumidor y a cada sector económico, “en línea con la tendencia que se observa en Europa –con una estrategia hacia el uso de motores de combustión interna (ICE) con combustibles renovables– para poder fomentar la competitividad y mantener la industria y el empleo”. Las patronales defienden incluir también coches que usen combustibles renovables en el nuevo plan de ayudas a la compra Programa Auto+, que se centra en impulsar la venta de coches eléctricos.

Las patronales subraya que España cuenta con “las condiciones necesarias y con claras ventajas competitivas” para liderar la producción de combustibles renovables en Europa: un sistema de refino flexible y competitivo,una industria de biorrefino con gran potencial para aumentar su producción y España es, además, el tercer país con mayor disponibilidad de materias primas sostenibles para la producción de estos combustibles renovables.

Las gasolineras dudan de las cifras

“Resulta ciertamente decepcionante que el plan se centre exclusivamente en una única tecnología, excluyendo todas las alternativas que pueden contribuir desde ya a descarbonizar la movilidad”, subraya en un comunicado propio la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa unas 4.000 gasolineras en el mercado español, aproximadamente un tercio del total. “El concepto de neutralidad tecnológica no aparece en lo que hoy conocemos del Plan España Auto 2030”, critica la asociación, “la suma de todas las tecnologías disponibles en cada momento con capacidad para abatir CO2 será crucial para reducir paulatinamente las emisiones asociadas a la movilidad”.

La gran patronal de las gasolineras independientes, además, pone en duda el optimismo de Gobierno y fabricantes de coches en la evolución de las ventas de vehículos eléctricos. “Se supone que las medidas incluidas en esta estrategia servirán para que España incremente un 983% las matriculaciones de“vehículos electrificados” en poco más de una década. Como declaración de intenciones resulta formidable. Pero más allá de la credibilidad que pueda otorgarse a esa cifra, lo cierto es que los autores del plan no explican cómo vamos a pasar de las 225.000 unidades con las que -siendo optimistas- cerraremos 2025 a los 1,3 millones diez años después, sin hacer ni una sola mención a los hitos intermedios”, apuntan desde CEeES. “Tampoco desglosan esa cifra de 1,3 millones, de manera que no sabemos cuántos eléctricos puros (BEV) y cuántos híbridos enchufables (PHEV) componen el guarismo final”, critican.