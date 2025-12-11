Bruselas
El griego Kyriakos Pierrakakis será el nuevo presidente del Eurogrupo
Asumirá a partir del viernes y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona
EFE
El Eurogrupo eligió este jueves al ministro de Economía y Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, como su próximo presidente en sustitución de Paschal Donohoe, confirmaron a EFE fuentes europeas. Pierrakakis se impuso al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, que también optaba al puesto tras la dimisión del ministro irlandés para incorporarse al Banco Mundial.
El ministro griego asumirá a partir de mañana y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, encargado de coordinar las políticas económicas de sus socios y de dar forma a aquellas iniciativas que afectan solo a los países de la moneda única.
- Un hombre fallece tras desplomarse al salir del agua en la Piscina Provincial de Castellón
- Preacuerdo en el convenio de la cerámica: habrá mejoras económicas y reducción de la jornada
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración
- Un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional provoca un accidente con heridos tras una arriesgada huida en Castellón
- Una céntrica librería de Castellón denuncia públicamente a dos mujeres por un robo reiterado de libros
- La huelga educativa se sumará al paro de los médicos este jueves en Castellón
- Las 83 inversiones para Castelló en 2026. Una a una y por valor de casi 20 millones de euros