Peio Belausteguigoitia (BBVA): "Tenemos escala suficiente para seguir siendo el banco más eficiente, el que más crece y el más rentable que hay en España"

Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA España, defendió este jueves que la entidad cuenta con la “escala suficiente” para seguir siendo “el banco más eficiente, el que más crece y el más rentable que hay en España”, al tiempo que advirtió de la “anomalía” de precios que vive el mercado hipotecario y del grave desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda.

Belausteguigoitia repasó primero la posición de BBVA en el mercado español. Recordó que, contando el dividendo de 0,32 euros por acción, la revalorización acumulada de los títulos ronda el 24%, con una capitalización “ligeramente por encima de los 100.000 millones de euros”. En términos de negocio, subrayó que BBVA es el segundo banco en banca de particulares y el tercero en banca de empresas, lo que, a su juicio, demuestra que la entidad tiene “una escala más que suficiente” para competir en todos los segmentos.

Pese a que el saldo de crédito se ha reducido alrededor de un 8% en el último año, el directivo destacó que BBVA España ha sido capaz de crecer año a año por encima de la media del sector en margen de intereses y comisiones. Ese comportamiento, explicó, responde a decisiones tomadas en los años de tipos bajos, tanto en hipotecas como en otros productos, “anticipando que el entorno podía cambiar” y gestionando con prudencia el riesgo y la rentabilidad.

Alerta de la concesión de hipotecas baratas

El punto más crítico de su intervención llegó al analizar el mercado hipotecario. Belausteguigoitia recordó que el coste de la “materia prima” de la banca —el dinero que se compra y se vende— está muy condicionado por referencias como el IRS (permuta de tipos de interés) a diez años, situado en torno al 2,8%-2,9%. Sin embargo, apuntó que el Banco de España sitúa el tipo medio de salida de las nuevas hipotecas fijas en torno al 2,6%-2,7%.

“Eso significa que, en España, hay hipotecas que se están ofreciendo por debajo del coste de las entidades. Es un hecho, no es discutible”, recalcó. Según señaló, algunas entidades han llegado a concentrar más del 30% de la nueva producción hipotecaria con estas ofertas, lo que califica como “una competencia muy focalizada en un producto y en un segmento concreto” que no puede mantenerse de forma estructural. Cada banco, añadió, debe decidir su estrategia, pero insistió en que ese nivel de precios no es sostenible.

Más allá del coste del crédito, Belausteguigoitia puso el foco en el verdadero cuello de botella: la vivienda. “La única regla económica que se cumple siempre es la de la oferta y la demanda”, afirmó. En España, explicó, se crean en torno a 300.000 nuevos hogares al año, mientras que las viviendas nuevas que se terminan y se entregan se sitúan, incluso en los escenarios más optimistas, muy por debajo de esa cifra.

Este desequilibrio viene agravado, dijo, por las secuelas de la crisis de 2008: desaparición de promotores y constructoras, encarecimiento de los materiales, falta de mano de obra cualificada y una tramitación urbanística lenta que retrasa la puesta en marcha de nuevos proyectos. “Si durante años generas muchos más hogares de los que construyes viviendas, el resultado es inevitable: una presión al alza sobre los precios muy difícil de corregir a corto plazo”, resumió.

El directivo de BBVA España también se refirió al debate europeo sobre regulación y competitividad. Señaló que en Bruselas se discute cómo ajustar el marco normativo para proteger la estabilidad financiera y al cliente, sin perjudicar la capacidad de competir frente a otros grandes bloques. “Europa tiende a añadir capas y capas de regulación. Eso ha servido para tener un sistema más sólido, pero si no se revisa con criterios de eficiencia puede lastrar el crecimiento y la inversión”, advirtió.

En este contexto, Belausteguigoitia reivindicó que el sector bancario español llega a esta etapa con entidades sólidas, escala suficiente y capacidad para seguir impulsando la financiación de la economía real, pero insistió en que el debate sobre la vivienda, las reglas del juego y la competencia será decisivo: “Si queremos que España siga creciendo y que la banca siga siendo rentable, necesitamos un mercado hipotecario sostenible y un marco regulatorio que no nos ponga en desventaja frente a otros países”.