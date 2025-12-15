El Ibex 35 conquista los 17.000 puntos y alcanza nuevos máximos históricos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,9%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 17.000 enteros y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 17.004,5 puntos hacia las 9.00 horas, en una semana en la que destaca la reunión del Banco Central Europeo (BCE), prevista para este jueves.

En el ámbito internacional, los países de la Unión Europea han ratificado el acuerdo para mantener congelados de forma indefinida los 210.000 millones de euros en activos rusos bloqueados en su territorio, como paso previo a reforzar las garantías necesarias antes de utilizar su liquidez para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes comunitarios esperan cerrar en la cumbre de esta semana.

En el terreno empresarial español, Ferrovial ha puesto en marcha un nuevo programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 800 millones de euros. Además, los accionistas de Talgo han dado el visto bueno al plan de reestructuración que permitirá la salida del capital del fondo británico Trilantic y la entrada de Sidenor, junto con la aportación de fondos por parte del Estado y del Gobierno vasco, que también se convertirán en accionistas de la compañía. Por su parte, Acciona Energía iniciará en las próximas semanas la construcción de dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica, con una capacidad total de 194 megavatios (MW).

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Banco Santander (+1,97%), Ferrovial (+1,7%), ArcelorMittal (+1,6%) y CaixaBank (+0,93%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Acerinox (-0,17%) y Telefónica (-0,16%).

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy con signo positivo. En concreto, Londres y Milán subían un 0,5% en cada caso; Francfort, un 0,4%, y París, un 0,3%

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,5%, hasta situarse en los 61,42 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un aumento del 0,5% que lo llevaba a alcanzar los 57,53 dólares. En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1734 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,295%.