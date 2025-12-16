Antonia Navarro, jubilada con 800 euros de pensión: "He trabajado desde los 14 años y solo me han dejado cotizar 28"

Antonia Navarro, una pensionista que fue entrevistada en el programa Y ahora Sonsoles, denuncia que tras una vida laboral desde los 14 años ha conseguido cotizar apenas 28 años y su pensión se quedó en unos 800 euros, muy por debajo de la media española, lo que le ha provocado una fuerte frustración.

Una jubilación llena de sacrificios

Antonia Navarro contó en el programa Y ahora Sonsoles que lleva trabajando desde los 14 años, con puestos muy diversos ("en un bar, peluquería, residencia de ancianos, casas…"), y asegura que hasta los 43 años no tuvo unas vacaciones.

A mí me dicen que te me tengo que jubilar con 65 años y 7 meses. Pero yo les digo que si puedo seguir trabajando […] me dicen que no, que ya he trabajado bastante. Tengo cotizados 28 años y pico, pero no porque no haya trabajado […] Yo desde los 14 años no he parado de trabajar […] y a los 43 tuve mis primeras vacaciones Antonia Navarro — Jubilada

A pesar de esta trayectoria laboral tan temprana y extensa, afirma que sólo ha podido cotizar "28 años y pico".

Estas palabras dibujan un panorama difícil: una vida laboral marcada por temporalidad, baja estabilidad y posibles lagunas en los trabajos cotizados, que se traducen en una pensión limitada.

Un contraste brutal con la media de las pensiones

Según los últimos datos oficiales, la pensión media de jubilación en España se sitúa en torno a 1.508 euros mensuales.

Esto significa que la pensión que Antonia denuncia (800 euros) está muy por debajo de lo que cobra un jubilado medio.

Antonia Navarro durante su intevención en el programa 'Y ahora Sonsoles'. / ATRESPLAYER

Además, la Seguridad Social ha anunciado que casi 10,3 millones de pensiones contributivas se revalorizarán un 2,8% en 2025.

Pese a esta subida, la cuantía que denuncia Antonia difícilmente se acercará a la media con ese nivel bajo de cotización.

¿Por qué su cotización es tan baja?

El caso de Antonia es un buen ejemplo para ilustrar cómo no basta con trabajar muchos años para asegurarse una pensión digna. Factores clave:

Lagunas de cotización: a juicio de Antonia, no es que no trabajara, sino que en algunos trabajos "no la tenían asegurada". Podría interpretarse que algunos empleadores no cotizaron por ella o lo hicieron de forma parcial.

a juicio de Antonia, no es que no trabajara, sino que en algunos trabajos "no la tenían asegurada". Podría interpretarse que algunos empleadores no cotizaron por ella o lo hicieron de forma parcial. Cotización insuficiente: trabajar no siempre significa cotizar al máximo posible; la base de cotización (el salario declarado para la Seguridad Social) puede haber sido baja, lo que limita la pensión futura.

trabajar no siempre significa cotizar al máximo posible; la base de cotización (el salario declarado para la Seguridad Social) puede haber sido baja, lo que limita la pensión futura. Edad ordinaria de jubilación: ella menciona que le han dicho que debe jubilarse con 65 años y 7 meses, lo que sugiere que está dentro de los márgenes legales actuales para la edad de jubilación.

Impacto social

El testimonio de Antonia pone de relieve varias cuestiones críticas para el debate público sobre pensiones:

Desigualdades en el sistema de pensiones: no todos los trabajadores cotizan de la misma manera ni tienen trayectorias claras o estables, lo que provoca pensiones muy dispares. Riesgo de pobreza en la jubilación: con una pensión tan baja, Antonia puede enfrentarse a dificultades financieras, incluso si la pensión será su principal ingreso en la vejez. Necesidad de reforma: su caso alimenta el debate sobre cómo mejorar el sistema para que las carreras laborales con trabajos precarios, a tiempo parcial o con lagunas realmente generen derechos suficientes, como denuncian asociaciones como ASJUBI40.

En conclusión, Antonia Navarro representa a un colectivo que ha trabajado toda su vida, pero que al jubilarse no ve reflejado ese esfuerzo en una pensión digna.

Mientras la pensión media ronda los 1.500 euros, ella denuncia recibir apenas 800, con solo 28 años cotizados a pesar de empezar a trabajar muy joven.

Su testimonio es un faro para cuestionar las reformas de pensiones y reclamar un sistema más justo para quienes han sufrido años de precariedad laboral.