Extremadura atrae centros de datos por su energía renovable, pero la saturación de la red amenaza nuevas inversiones

Extremadura aspira a ser un polo de inversión, con los centros de datos y la transición energética como palancas clave. Esa fue la idea central del Diálogo 'Nuevas Inversiones', celebrado en el Foro Impulsa, organizado por Prensa Ibérica.

En la conversación, Lidia Curto, directora de Asuntos Públicos y Comunicación de Nostrum Group, defendió que la comunidad reúne condiciones para acoger infraestructuras digitales de gran escala. “En el año 23-24 entramos a formar parte de las compañías que desarrollan y operan centros de datos en España, y en Extremadura está la joya de la corona de esas infraestructuras”, afirmó. Según explicó, el grupo impulsa un centro de datos de 300 MW en Badajoz y avanza en el desarrollo del proyecto 'CC Green' en Cáceres, que se complementará con el proyecto CC Green, también en la provincia. “Para nosotros Extremadura es un lugar prioritario a la hora de invertir”, remarcó.

Curto repasó la evolución de la empresa: Nostrum nació en 2009 a iniciativa del empresario cacereño Santiago Rodríguez, que abrió en Sevilla una compañía centrada en el codesarrollo de energías renovables. Tras ese recorrido, el grupo ha orientado su estrategia hacia el desarrollo de centros de datos, un ámbito impulsado por la demanda de capacidad de cómputo y almacenamiento.

La directiva enumeró los atractivos concretos que encuentra el sector en la región: una elevada disponibilidad de energías renovables, un sistema excedentario de generación —“lo que permite instalar industrias electrointensivas”— y un cruce estratégico de líneas de fibra óptica “oscura”, clave para garantizar conectividad y redundancia. A ello sumó el factor institucional: “Estamos arropados por todas las instituciones y vemos celeridad en los procesos”, señaló, en referencia a la tramitación y al acompañamiento administrativo.

Más allá de la energía y la conectividad, Curto situó el talento como pieza esencial para que la industria se consolide. Explicó que la compañía trabaja “muy de cerca” con la Universidad de Extremadura y con las universidades de Salamanca y Sevilla para incorporar a recién egresados y facilitar el retorno de profesionales que tuvieron que salir fuera. En su intervención, lanzó un mensaje a las administraciones: mantener una “mentalidad de empresa”, con decisiones orientadas a resultados y una gestión que piense “como si fueses un gestor de una empresa”.

Acceso a la red

El contrapunto del diálogo lo aportó Ricardo Vivas, marketing manager de Grupo Incalexa, compañía creada en 2017 y especializada en eficiencia energética e instalaciones eléctricas. Vivas explicó que el grupo integra cinco empresas que operan como un ecosistema, participando tanto en la construcción de redes de alta, media y baja tensión como en la gestión de la energía mediante subestaciones y centrales eléctricas. “Tocamos el almacenamiento, tanto a corto plazo como otros más masivos y de larga duración”, indicó, citando también iniciativas vinculadas al bombeo y a nuevas soluciones para aprovechar mejor la generación renovable.

Pero el ejecutivo advirtió de un riesgo que puede frenar la oportunidad: la falta de capacidad de acceso a la red. Citando un informe de Aelec, sostuvo que el 87% de los nudos eléctricos de Extremadura están saturados, un cuello de botella que condiciona la llegada de nuevas industrias. “La falta de capacidad de acceso a la red puede impedir que vengan inversiones a Extremadura”, insistió, reclamando más líneas de evacuación y planificación para que los proyectos —incluidos los centros de datos— no se queden en papel por falta de conexión. “Tenemos capacidad de energía renovable, que no consumimos y hay que potenciarlo”, resumió.

Vivas reconoció, al mismo tiempo, el “fuerte impulso” de la Junta de Extremadura a la actividad empresarial, con incentivos fiscales, subvenciones y microcréditos al emprendimiento. Como indicador, citó el informe del Observatorio del Emprendimiento y la Tasa de Actividad Emprendedora, que situó en el 5,7%, en máximos históricos. Sin embargo, señaló carencias en el ecosistema financiero regional: los ‘business angels’ y la financiación alternativa, como el crowdfunding, “están poco implementados”.

En el apartado laboral, defendió una revalorización de la Formación Profesional, que considera clave en el crecimiento de Incalexa. Alertó de una “rigidez estructural” porque parte del empresariado infravalora el perfil técnico de FP y prioriza al universitario, a lo que se suma un modelo de trabajo todavía muy presencial. “Esa desconexión entre la oferta y la demanda explica la fuga de talento”, concluyó, reivindicando flexibilidad, teletrabajo y una cultura empresarial más abierta.

El diálogo cerró con una idea compartida: Extremadura reúne recursos —energía, suelo y conectividad— y un clima institucional favorable para liderar nuevas inversiones. La clave, coincidieron los ponentes, será convertir esa ventaja en proyectos viables: desbloquear la red, acelerar infraestructuras y atraer capital y talento para que el crecimiento digital y energético se traduzca en empleo y actividad económica estable. Coincidieron en que la colaboración público-privada será clave, también.