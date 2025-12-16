El Gobierno autoriza a Indra la compra del 89,68% de Hispasat por 725 millones

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado luz verde a la adquisición por parte de Indra del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación.

La transacción incluye también la toma de control de Hisdesat, la filial de satélites de uso militar de Hispasat. El acuerdo ya contaba con la aprobación de la CNMC, el respaldo de la junta de accionistas de Indra y las autorizaciones pertinentes en los distintos países donde opera la compañía.

De hecho, las mismas fuentes apuntan a que el visto bueno del Ejecutivo se esperaba para el Consejo de Ministros de la semana pasada, en un trámite considerado prácticamente formal, dado que el Estado es el principal accionista de Indra —con cerca del 28% del capital— a través de la SEPI.

Con el aval del Gobierno ya sobre la mesa, la previsión es que el cierre definitivo se produzca en los próximos días, antes de que termine el año, con el objetivo de que Indra pueda incorporar las cifras de Hispasat a las cuentas del próximo ejercicio.

La compra de Hispasat y el control de Hisdesat se consideran una pieza clave en la estrategia de Indra para reforzarse en el ámbito espacial, uno de los ejes de su giro hacia el negocio de defensa. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno concedió a Hisdesat un préstamo de 1.011 millones de euros al 0% de interés para prefinanciar el programa PAZ 2, dentro de los planes estatales de modernización militar.

El programa PAZ 2 contempla el despliegue de dos satélites destinados a reforzar la capacidad de observación de la Tierra que actualmente ofrece PAZ 1, operativo desde 2018 y con una vida útil prevista hasta el final de esta década.

Entre los proyectos más destacados en los que participa Hispasat figura también IRIS2, una de las iniciativas emblemáticas de la Unión Europea para dotarse de conectividad segura. El objetivo es que, para 2030, esté operativa una constelación de 290 satélites en órbitas baja (LEO) y media (MEO).

IRIS2 se desarrollará a través del consorcio SpaceRISE, en el que participan Hispasat, Eutelsat y SES, y contará con 6.500 millones de euros de financiación pública aportada por la Comisión Europea, los Estados miembros y la Agencia Espacial Europea. En este marco, Hispasat asume el diseño, desarrollo e implantación del segmento terreno del programa: las infraestructuras necesarias para gestionar y operar las diferentes capas orbitales de la constelación y su conexión con las redes terrestres.